Na pokraji vyhubení. Zoo Liberec chová ohroženého krokodýlovce čínského

Autor:
  11:41
Na světě jich odhadem zbývá necelá tisícovka. Kriticky ohrožený krokodýlovec čínský žije v horských lesních potocích s čistou vodou na jihu Číny a v severním Vietnamu. Na záchraně tropických ještěrů, kteří připomínají krokodýla, se podílí i Zoo Liberec spolu s dvanácti institucemi napříč Evropou.
Na světě jich odhadem zbývá necelá tisícovka. Kriticky ohrožený krokodýlovec čínský žije v horských lesních potocích s čistou vodou na jihu Číny a v severním Vietnamu.

Chov krokodýlovců, kteří ve své domovině žijí jak ve vodě, tak na souši, bývá náročný. Kromě kvalitní čisté vody a vyšší vlhkosti vyžadují například chladnější teploty během zimování. Ideální podmínky pro život plazů v Liberci má přinést rozměrné skleněné paludárium, které za zhruba milion korun zoo nechala vybudovat v pavilonu ZooExpo.

„V expozici, jejíž součástí jsou i kaskádovitý vodopád, tři jezírka, tropické liány a kořeny, se nacházejí také vysázené rostliny přirozeně se vyskytující ve Vietnamu nebo v Číně,“ přibližuje zooložka Petra Hnidová, podle níž většina krokodýlovců patří do čínské populace. Vietnamský poddruh, jehož zástupce je již nyní k vidění v Liberci, čítá podle odhadů celosvětově kolem sto padesáti jedinců.

Na světě jich odhadem zbývá necelá tisícovka. Kriticky ohrožený krokodýlovec čínský žije v horských lesních potocích s čistou vodou na jihu Číny a v severním Vietnamu.
Paludárium v pavilonu ZooExpo
Na světě jich odhadem zbývá necelá tisícovka. Kriticky ohrožený krokodýlovec čínský žije v horských lesních potocích s čistou vodou na jihu Číny a v severním Vietnamu.
Paludárium v pavilonu ZooExpo
„Oba dva poddruhy jsou od sebe vzdálené více než pět set kilometrů a odlišují se nejen morfologicky, ale mají i rozdílné ekologické adaptace a nároky. Vietnamský poddruh byl na rozdíl od toho čínského popsán teprve v roce 2003,“ shrnuje mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

Ve volné přírodě dávají tato teritoriální a samotářská zvířata přednost mírně tekoucím potokům a vodním nádržím v hustých subtropických lesích. Přes den většinou odpočívají na větvích nad vodou.

Na převozu prvních krokodýlovců do Liberce se podílela Zoo Ostrava s německou zoologickou zahradou v Kolíně nad Rýnem. „Získání chovného páru tohoto poddruhu je pro nás velkým závazkem i prestiží. Věříme, že díky mezinárodní spolupráci můžeme přispět k jeho záchraně,“ říká Hnidová.

Velké stěhování žiraf. Liberec jim rozšíří pavilon, v průběhu oprav musí do azylu

Za název vděčí ještěři dvěma řadám velkých kostěných šupin, které mají na ocase. „Návštěvníci se v expozici dozvědí nejen zajímavosti ze života krokodýlovců čínských, ale také konkrétní způsoby, jak mohou sami přispět k ochraně vietnamské přírody,“ láká mluvčí Zoo Liberec.

Projekt je propojený s aktuální ochranářskou kampaní EAZA Vietnamazing!, která poukazuje na jedinečnou biodiverzitu Vietnamu a akutní nutnost chránit tamní ohrožené rostliny a živočichy. Kromě toho, že krokodýlovci přicházejí o své přirozené prostředí kvůli těžbě uhlí, zemědělství a souvisejícímu odlesňování, může za jejich masivní úbytek také degradace půdy nebo znečištění vodních toků. Na vině je i ilegální mezinárodní obchod.

20. srpna 2025  12:06

Na pokraji vyhubení. Zoo Liberec chová ohroženého krokodýlovce čínského

Na světě jich odhadem zbývá necelá tisícovka. Kriticky ohrožený krokodýlovec čínský žije v horských lesních potocích s čistou vodou na jihu Číny a v severním Vietnamu. Na záchraně tropických ještěrů,...

20. srpna 2025  11:41

17. srpna 2025  21:55,  aktualizováno  22:05

