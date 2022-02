Zoo v Liberci se rozšíří, aby splnila podmínky evropské asociace

„Momentálně chystáme podklady pro vypsání architektonické soutěže. Teď na tom pracujeme se zoology a dalšími pracovníky,“ uvedl ředitel.

O rozšíření liberecké zoologické zahrady se hovoří už řadu let. Zoo počítá s tím, že vybuduje výběhy i na území za tramvajovou tratí, tedy i v místech, kde je v současnosti lesní amfiteátr. Útočiště by tam našly především chladnomilnější druhy zvířat.

„Pořád platí, že chceme vytvořit kvalitní prostředí pro ohrožené druhy zvířat. Nepředpokládáme stavby nákladných pavilonů, spíše tam budou velké prostorné expozice doplněné dobrou návštěvnickou infrastrukturou,“ vysvětlil ředitel s tím, že počítají se stavbou několika venkovních výběhů.

Kolik se do nového areálu přemístí druhů, ale ještě ředitel netuší. Stejně tak zdrženlivý je i v tom, kolik bude stát. „Musíme počkat na studii,“ dodal s tím, že by nerad předjímal.

Liberecká zahrada nemůže s rozšířením příliš otálet. V průběhu nejbližších několika let musí projít radikální proměnou, aby odpovídala požadavkům Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Členství v EAZE je přitom pro ni nutností, aby některé druhy vůbec mohla chovat.

„Minule nám vyčetli pavilon šelem, sloninec, pavilon opic i levhartinec,“ vyjmenoval Nejedlo už dříve. Podle něj ale nemá smysl provést rekonstrukci pavilonů najednou. „Pak by zase všechno začalo najednou chátrat,“ dodal Nejedlo.

První se dočkají žirafy

Studie by proto měla aktualizovat i schéma stávající zahrady. „Jsou to spojené nádoby. V tom současném areálu víme, co bychom chtěli změnit, kde je například potřeba snížit počet druhů zvířat,“ dodal Nejedlo.

Souběžně s rozšířením areálu musí zahrada opravovat i současné výběhy a pavilony. Práce na obou částech budou probíhat postupně.

Letos chce zoo opravit pavilon a venkovní výběh pro žirafy. Kvůli tomu momentálně chová místo tradičních sedmi, osmi žiraf pouhé tři. Opravy by měly začít na jaře. V plánu je i pavilon novozélandských papoušků Nestor kea.

Podle náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Květy Vinklátové si je Liberecký kraj coby nový zřizovatel vědom toho, že do zoo bude nutné investovat během deseti let zhruba půl miliardy.

Každý rok tak kromě částky na provoz bude posílat do zahrady dalších 25 milionů. Kromě toho se bývalý zřizovatel, město Liberec, zavázal, že bude zoologické i botanické zahradě posílat dohromady každý rok dalších 25 milionů. Tato částka sice není přesně rozčleněná, podle Vinklátové je ale botanická zahrada v mnohem lepším stavu než zoo, kde jsou investice nezbytné.

Liberecký kraj se stal na začátku tohoto roku novým zřizovatelem zoo a botanické zahrady i přes nesouhlas opozičních městských zastupitelů. Podle nich byla směna za dva domovy seniorů nevýhodná. Liberecká zoologická zahrada hospodaří průměrně s ročním rozpočtem kolem 120 milionů, příspěvek od zřizovatele pokryje zhruba polovinu, na zbytek si musí vydělat. Dlouhá léta se potýká s nedostatkem peněz na větší rekonstrukce.