Liberecká zoo odchovala kriticky ohrožené žabky. Vyžádalo si to specifické podmínky

Populace listovnice, která pochází z Kostariky a Panamy, v posledních desetiletích dramaticky klesla kvůli šíření houbového onemocnění; chytridiomykóza je pro obojživelníky smrtelná. Další problémy představují úbytek přirozeného prostředí a klimatické změny.
Každý úspěšný odchov má proto podle mluvčí zoo Barbary Tesařové pro zachování kriticky ohroženého druhu velký význam: „Je velmi citlivý na klimatické podmínky prostředí a k rozmnožování potřebuje co nejvěrněji napodobit období dešťů, které zažívá ve své domovině. Zásadní je především správně načasovaná změna teplot.“
Nejprve museli liberečtí chovatelé prostředí, v němž žabky žijí, na několik dnů výrazně ochladit. Poté teplotu opět zvýšili a spustili umělý déšť. Tato kombinace představuje pro listovnice zásadní impuls k rozmnožování.
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„V zázemí využíváme klimatizaci a speciálně upravené terárium, takzvanou dešťovou komoru, kde můžeme přesně regulovat výšku vodní hladiny i intenzitu deště,“ prozradila Tesařová.
Když se lidem podaří připravit vhodné podmínky, samice na listy rostlin nad vodní hladinou naklade vajíčka. „Největší chovatelskou výzvou je úspěšně dovést vývoj od vajíčka přes pulce až po dospělou žábu,“ poznamenala zooložka a kurátorka chovu plazů a obojživelníků Petra Hnidová.
Snůšku objevili chovatelé devátý den od počátku rozmnožování v dešťové komoře. Druhý týden od nakladení vajíček se z nich začali líhnout pulci. „Po opuštění rosolovitých obalů přirozeně padali do připravené nádoby s vodou na dně terária,“ přiblížila proces mluvčí liberecké zoologické zahrady.
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Následně chovatelé pulce přemístili do samostatné nádrže, kde jim zajistili dobré podmínky pro další vývoj. „První mladá žába dokončila metamorfózu po 64 dnech od nalezení snůšky, poslední pak 109. den,“ dodala Tesařová. Zoo se podařilo odchovat sedm mladých jedinců.
„Odchovy listovnice přízračné v lidské péči jsou poměrně vzácné, v současnosti tento druh žabky ze Střední Ameriky chová pouze deset zoologických zahrad,“ uzavřela s tím, že chov kriticky ohroženého druhu je mezinárodně koordinován Evropským ex situ programem (EEP).
O osudu, respektive o umístění listovnic, které v Liberci prospívají, rozhodne koordinátor EEP. Pravděpodobně však zamíří do dalších zoologických zahrad, kde posílí evropskou záložní populaci tohoto obojživelníka.