VIDEO: Odvržená lvíčata přežila i bez matky a už dovádějí ve výběhu

„Je to kluk a holka. Jsou zdraví a prospívají. Návštěvníci už je mohou vidět ve výběhu. Pouští se do něj ráno a vstup do vnitřního pavilonu se jim otevře až ve dvě hodiny odpoledne,“ přiblížila mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.

Lvíčata jsou od svých rodičů zatím oddělena. Matka se tři týdny od porodu znovu dostala do říje, přestala mláďata kojit a hrozilo, že jim ublíží. Lvíčata už ale naštěstí byla natolik silná a vyvinutá, že začala sama přijímat pevnou masitou stravu, a to bez přímého kontaktu a asistence ošetřovatelů.

Narození mláďat lvů berberských je pro zoo úspěch. Tato šelma byla v přírodě vyhubena a přežívá pouze v zoologických zahradách.