Českolipská společnost CL-EVANS má na dokončení stavebních prací, které začnou v září, více než rok. Zebry bezhřívé se na nezbytnou dobu přesunou do jiných prostor v areálu místní zoo, kdežto žirafy Rothschildovy čeká náročnější stěhování.

Žirafí samec Isiolo se již přesunul do jihlavské zoo, kde se stane součástí nově sestavené samčí skupiny. Samice Obioma – spolu se dvěma mladými žirafami – se do konce letní sezony vrátí do svého původního domova v Safari Parku ve Dvoře Králové.

„Umístění takto velkých zvířat se specifickými nároky na výběh není nic jednoduchého,“ sdělila mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.

Současně prozradila, jak žirafy cestují: „Vzhledem ke své výšce se musí přepravovat v adekvátně prostorném zařízení. V současné době jsou k dispozici dokonce přepravníky umožňující transport i více žiraf najednou. Ty mají posuvnou střechu, která je v momentě, kdy žirafa vchází přes koridor, vytažená do maximální výšky. Když je zvíře uvnitř, začne se postupně stahovat dolů tak, aby žirafa byla nucena cestovat v mírném předklonu.“

Žirafy mají kvůli své výšce těžiště vysoko, proto jsou při stěhování zranitelné. „Ve chvíli, kdy by auto začalo prudčeji brzdit, by žirafa mohla přepadnout směrem dozadu, což by pro ni mělo fatální následky,“ poznamenal hlavní zoolog liberecké zoo Luboš Melichar. Díky pozici v předklonu se ale daří těžiště žirafy snížit, takže je mnohem stabilnější.

„Během několikahodinového transportu v pozici dokáže bez obtíží setrvat,“ dodal Melichar, který během své více než dvacetileté kariéry v zoo pomáhal při nespočtu podobných přesunů.

Zvířata musejí před transportem navíc absolvovat veterinární vyšetření, které mimo jiné potvrdí, že nejsou přenašečem nakažlivého onemocnění.

Zakázku na rekonstrukci pavilonu žiraf a zeber vyhlašoval kraj již podruhé. Do prvního výběrového řízení se totiž přihlásily firmy s částkami vyššími, než předpokládal. Po diskuzi s projektanty, zdali nejsou některé položky projektu podhodnocené, se rozhodl zvýšit předpokládanou cenu z původních cca 111 milionů na 116 milionů korun.

„Firma má na zhotovení 390 dnů, takže bychom se nového výběhu měli dočkat ve druhé polovině roku 2026,“ konstatoval Jiří Ulvr, náměstek hejtmana pro majetek a investice.

Zoologickou zahradu převzal kraj od Liberce v roce 2022, od té doby do jejího rozvoje průběžně investuje. V Lidových sadech plánuje Hudební kulturně kreativní centrum, nadto má projekt Údolí ohrožené divočiny přinést nové rozvojové území o rozloze téměř 13 hektarů.

„Vloni v srpnu začala také rekonstrukce spojená s protierozními opatřeními ve výběhu oslů somálských a v listopadu 2024 následovala stavba nového bistra v dětském koutku. Toho se návštěvníci již dočkali,“ shrnul mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.