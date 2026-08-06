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V Liberci se narodilo mládě osla somálského, patří ke kriticky ohroženým druhům

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  11:17
Osle v Liberci podle chovatelů velmi dobře prospívá.

Osle v Liberci podle chovatelů velmi dobře prospívá. | foto: Veronika MelicharováMAFRA

Po pěti letech se v krajském městě narodilo mládě kriticky ohroženého osla...
Po pěti letech se v krajském městě narodilo mládě kriticky ohroženého osla...
Po pěti letech se v krajském městě narodilo mládě kriticky ohroženého osla...
Osle v Liberci podle chovatelů velmi dobře prospívá.
6 fotografií
Že patří mezi jedny z nejúspěšnějších chovatelů oslů somálských v Evropě, potvrdila zoologická zahrada v Liberci. Po pěti letech se v krajském městě narodilo mládě kriticky ohroženého lichokopytníka.

„Je již 28. odchovem tohoto kriticky ohroženého druhu v historii zahrady,“ poznamenala mluvčí zoo Barbara Tesařová, podle níž v současnosti v přírodě přežívá jen několik stovek jedinců oslů somálských v izolovaných populacích v nejvýchodnější části afrického kontinentu.

Mládě v Liberci podle chovatelů velmi dobře prospívá, při troše štěstí jej mohou návštěvníci pozorovat spolu se stádem ve venkovním výběhu již od prvních dnů jeho života.

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Kvůli rozsáhlé modernizaci areálu musela zoo reprodukci oslů somálských na několik let dočasně přerušit. O to větší radost má z čerstvého přírůstku tamější zoolog Luboš Melichar.

Osle v Liberci podle chovatelů velmi dobře prospívá.
Po pěti letech se v krajském městě narodilo mládě kriticky ohroženého osla somálského.
Po pěti letech se v krajském městě narodilo mládě kriticky ohroženého osla somálského.
Po pěti letech se v krajském městě narodilo mládě kriticky ohroženého osla somálského.
6 fotografií

„Březost u velkých kopytníků je většinou velmi dlouhá, takže důsledky delšího přerušení rozmnožování se projeví až s velkým časovým odstupem. Návrat k pravidelným odchovům je pak vždy během na dlouhou trať,“ zmínil.

Osla somálského, který je posledním žijícím poddruhem afrického divokého osla, odlišují od ostatních oslů na první pohled výrazné černobílé pruhy na nohou.

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„Je dokonale přizpůsoben životu v kamenitých polopouštích Etiopie a Eritreje, kde dokáže přežít i několik dní bez vody a pohybovat se po tvrdém skalnatém podkladu,“ přiblížila mluvčí zoo, podle níž největší ohrožení tohoto poddruhu spočívá v úbytku přirozeného prostředí, pytláctví a křížení s domácími osly.

Kromě oslete se letos zoologická zahrada těší také z mláďat zeber bezhřívých a Chapmanových. Pod Ještědem se daří také nahurům modrým, kozorožcům dagestánským či urialům bucharským.

„Ve skupině paviánů pláštíkových navíc vyrůstá několik mláďat různého věku. Mimořádně úspěšnou sezonu zažívá také chov dravých ptáků,“ uzavřela Tesařová s doplněním, že se letos podařilo odchovat mláďata tří ze čtyř druhů evropských supů i mládě orla nejmenšího. Ty liberecká zoo rozmnožuje jako jediná na světě.

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V Liberci se narodilo mládě osla somálského, patří ke kriticky ohroženým druhům

Osle v Liberci podle chovatelů velmi dobře prospívá.

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