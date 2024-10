Po frontmanovi Krucipüsku je v nemocnici i bubeník, kapela přesouvá turné

V první řadě bychom se chtěli hluboce omluvit všem pronajímatelům kulturních zařízení, spolupořadatelům, spolupracujícím osobám a všem fanouškům podzimního tour s názvem „Zmrtvýchvstání“ hudební skupiny Krucipüsk s váženým hostem Xavierem Baumaxou, které se mělo konat od listopadu do prosince roku 2024.

Toto tour jsme přeložili do stejných měsíců na podzim v roce 2025, a to z vážných zdravotních důvodů a dlouhodobé internace bubeníka Krucipüsk Tomáše Hajíčka jr. v liberecké ...nemocnici na plicním oddělení.

Zásah vyšší moci hraje v roce 2024 proti nám, ale Krucipüsk byli, jsou a budou bojovníci.

Zdraví je na prvním místě, protože bez zdraví není síly k boji ani k ostatním slastem života. Budeme věřit, že nám zachováte přízeň a od března roku 2025 se opět uvidíme na koncertech a festivalech, kde spolu prožijeme entuziasmus, který svou ojedinělou energií umí nastolit pouze Krucipüsk.

Ještě jednou děkujeme za pochopení, přejeme krásné prožití vánočních svátků a do nového roku přejeme hodně zdraví štěstí a samozřejmě lásky, bez které není nic.

Budeme se na Vás opět těšit v roce 2025.