Zloděj ujížděl policii na kradeném kole, pak se vrhl do ledové řeky

Policisté cyklistu v protisměru zaregistrovali 24. listopadu kolem půl třetí ráno v Purkyňově ulici v České Lípě. Vyjel proti nim na kruhovém objezdu. Výstražným znamením mu dali najevo, aby zastavil, dvaatřicetiletý muž ze Žandovska se ale opřel do pedálů.

„Nejprve se jim snažil ujet na kole, přičemž směřoval na Děčínskou ulici, odtud sjel na cyklistickou stezku vedoucí mezi Ploučnicí a silnicí na Děčínské ulici. Jakmile spatřil blížící se policejní vůz, z kola seskočil a začal utíkat opačným směrem k Pivovarské ulici. Policisté z vozu vystoupili a nadběhli mu, v té chvíli skočil v panice do řeky Ploučnice, kterou přeplaval. Policisté se na druhý břeh dostali na rozdíl od něj tak, že jednoduše přeběhli most,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Hlídka prokřehlého muže zadržela a odvezla na policejní služebnu, kde se převlékl do erární teplákové soupravy. Po noci v policejní cele ho navštívili kriminalisté, kteří zjišťovali, jak přišel ke svému kolu a proč před policisty ujížděl.

„Ukázalo se, že se od 12. října do 24. listopadu vloupal do 27 sklepních komor v panelových domech na různých místech České Lípy. Konkrétně na sídlišti Špičák, Lada, Sever, Slovanka, ale i v centru města, kde způsobil škodu za celkem 167 tisíc korun,“ informovala Baláková.

Zloděj se zaměřoval především na jízdní kola. Ta prodával, aby měl peníze na drogy. Majitele sklepů připravil podle Balákové celkem o devět kol v hodnotě 122 tisíc korun. „Je však vysoce pravděpodobné, že mu prokážeme ještě další obdobnou trestnou činnost, na jejíž dokumentaci stále pracujeme,“ dodala.

Muž byl už v minulosti pravomocně odsouzen za krádeže Okresním soudem v České Lípě a Okresním soudem v Kladně. Naposledy ho poslal na 14 měsíců do vězení českolipský soud 25. října tohoto roku. „Nástup do věznice se jeho zadržením 24. listopadu jen urychlil,“ konstatovala Baláková.

Vyšetřovatel muže obvinil krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody a podal státnímu zástupci podnět na vzetí do vyšetřovací vazby, protože by mohl na svobodě v trestné činnosti pokračovat. S tím souhlasil i státní zástupce a soudce muže nakonec poslal rovnou do výkonu trestu odnětí svobody pro předchozí nepodmíněné odsouzení.

„Původní čtrnáctiměsíční trest mu může nový soudní verdikt prodloužit ještě o dalších pět let,“ dodala mluvčí policie.