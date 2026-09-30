Osmapadesátiletý muž se do domu v Pivovarské ulici v Jablonci vloupal minulou neděli. Krátce před čtvrtou hodinou ráno vypáčil okno a v kuchyni sebral pečivo, jogurty a bonbóny.
„Vše uložil do batohu, který tam nalezl, a dům stejným oknem opustil,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
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Majitelka domu oznámila policii vloupání ještě ten den krátce před polednem a předala jí záznamy z kamery, která muže při činu zachytila.
„Na základě místní a osobní znalosti se podezřelého policistům podařilo ustanovit. Nejednalo se ovšem o žádného nováčka v pácháni trestné činnosti. Od roku 2021 byl soudy v Jablonci nad Nisou, Děčíně a Plzni za takové činy pravomocně odsouzen,“ dodala Sochorová.
Nyní mu tak za krádež a porušování domovní svobody hrozí až tři roky ve vězení.