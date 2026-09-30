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Recidivista ukradl z rodinného domu jogurty i bonbóny, hrozí mu tři roky vězení

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  10:51
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Tři roky vězení hrozí recidivistovi, který se v Jablonci nad Nisou oknem vloupal do rodinného domu, ze kterého si odnesl různé potraviny. Vše uložil do batohu, který tam našel. Dům opustil opět oknem. Jeho počínání natočila kamera, což policistům usnadnilo dopadení.

Osmapadesátiletý muž se do domu v Pivovarské ulici v Jablonci vloupal minulou neděli. Krátce před čtvrtou hodinou ráno vypáčil okno a v kuchyni sebral pečivo, jogurty a bonbóny.

„Vše uložil do batohu, který tam nalezl, a dům stejným oknem opustil,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

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Majitelka domu oznámila policii vloupání ještě ten den krátce před polednem a předala jí záznamy z kamery, která muže při činu zachytila.

„Na základě místní a osobní znalosti se podezřelého policistům podařilo ustanovit. Nejednalo se ovšem o žádného nováčka v pácháni trestné činnosti. Od roku 2021 byl soudy v Jablonci nad Nisou, Děčíně a Plzni za takové činy pravomocně odsouzen,“ dodala Sochorová.

Nyní mu tak za krádež a porušování domovní svobody hrozí až tři roky ve vězení.

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Recidivista ukradl z rodinného domu jogurty i bonbóny, hrozí mu tři roky vězení

ilustrační snímek

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