Zloděj ukradl nastartované auto i s dítětem, chlapec včas stačil utéct

Na webu policie o tom v pátek informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Incident se stal minulý týden v neděli krátce před 15:30 v Jeronýmově ulici. „Obviněný v té době využil příležitosti v okamžiku, kdy spatřil zaparkované vozidlo Škoda Rapid, které mělo klíčky v zapalování a bylo i nastartované bez přítomnosti řidiče,“ uvedla Sochorová.
Chlapci se podařilo z auta utéct
Na zadním sedadle auta seděl chlapec v autosedačce. „Obviněný se rozhodl i přes tuto skutečnost vozidlo odcizit. Usedl za volant a chlapci přikázal sedět na místě v úmyslu omezit ho na osobní svobodě,“ uvedla mluvčí. Chlapci se ale podařilo z auta utéct ještě dříve, než zloděj s vozem odjel.
Muže i s ukradeným autem zadrželi policisté zhruba po 20 minutách. Dvě hlídky se ho nejprve pokusili zastavit na silnici I/35 u sjezdu na Stráž nad Nisou.
Test na alkohol i drogy byl negativní
„Řidič ovšem na tuto výzvu nereagoval a s odcizeným vozidlem začal policistům ujíždět místy až v rychlosti 180 kilometrů v hodině po uvedené silnici směrem k Hrádku nad Nisou. Dvěma policejním hlídkám se ho následně podařilo zastavit až za sjezdem na Václavice a v 15:50 zadržet,“ dodala Sochorová.
Test na alkohol i drogy byl u zadrženého negativní. Mluvčí policie v souvislosti s tímto případě připomněla, že děti by neměly bez dozoru zůstávat v autech, a to ani na krátkou dobu. Rizikem je podle ní rychlá změna teploty v uzavřeném autě, kdy v létě hrozí přehřátí a v zimě podchlazení.
Dítě může podle ní také neúmyslně manipulovat s ovládacími prvky, uvolnit ruční brzdu nebo otevřít dveře do vozovky. „V případě ponechání klíčků může dojít i k nechtěnému rozjetí vozidla,“ dodala Sochorová.