Zloděj ukradl nastartované auto i s dítětem, chlapec včas stačil utéct

Autor: ,
  16:50
Policie zadržela čtyřiadvacetiletého muže, který minulý týden v Liberci ukradl nastartované zaparkované auto. Seděl v něm chlapec, jenž čekal na otce. Před rozjetím auta stačilo dítě utéct. Policie muže obvinila z přečinu omezování osobní svobody ve stadiu pokusu a z přečinu krádeže.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav PancerMF DNES

Na webu policie o tom v pátek informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Incident se stal minulý týden v neděli krátce před 15:30 v Jeronýmově ulici. „Obviněný v té době využil příležitosti v okamžiku, kdy spatřil zaparkované vozidlo Škoda Rapid, které mělo klíčky v zapalování a bylo i nastartované bez přítomnosti řidiče,“ uvedla Sochorová.

Chlapci se podařilo z auta utéct

Na zadním sedadle auta seděl chlapec v autosedačce. „Obviněný se rozhodl i přes tuto skutečnost vozidlo odcizit. Usedl za volant a chlapci přikázal sedět na místě v úmyslu omezit ho na osobní svobodě,“ uvedla mluvčí. Chlapci se ale podařilo z auta utéct ještě dříve, než zloděj s vozem odjel.

Muže i s ukradeným autem zadrželi policisté zhruba po 20 minutách. Dvě hlídky se ho nejprve pokusili zastavit na silnici I/35 u sjezdu na Stráž nad Nisou.

Test na alkohol i drogy byl negativní

„Řidič ovšem na tuto výzvu nereagoval a s odcizeným vozidlem začal policistům ujíždět místy až v rychlosti 180 kilometrů v hodině po uvedené silnici směrem k Hrádku nad Nisou. Dvěma policejním hlídkám se ho následně podařilo zastavit až za sjezdem na Václavice a v 15:50 zadržet,“ dodala Sochorová.

Test na alkohol i drogy byl u zadrženého negativní. Mluvčí policie v souvislosti s tímto případě připomněla, že děti by neměly bez dozoru zůstávat v autech, a to ani na krátkou dobu. Rizikem je podle ní rychlá změna teploty v uzavřeném autě, kdy v létě hrozí přehřátí a v zimě podchlazení.

Dítě může podle ní také neúmyslně manipulovat s ovládacími prvky, uvolnit ruční brzdu nebo otevřít dveře do vozovky. „V případě ponechání klíčků může dojít i k nechtěnému rozjetí vozidla,“ dodala Sochorová.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách, svršky sundala i hvězda MMA

Otužilci vystoupali na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a...

Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i...

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna...

Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Cizí muž lákal školačku do auta. Posílá mě maminka, tvrdil a vábil ji na psa

Policie (ilustrační foto)

Neznámý muž lákal v Liberci do svého auta školačku se záminkou, že jí v autě ukáže psa. Tvrdil také, že ho posílá její maminka. Dívka odmítla nastoupit a situaci oznámila. Případem se nyní zabývá...

Teď něco uvidíte, řekl policistům muž. Polil se benzinem a škrtl zapalovačem

Bezdomovec v Liberci se chtěl upálit.

Přímo před zraky policejní hlídky se v Liberci chtěl upálit muž bez domova. Polil se benzinem a pokusil se zapalovačem podpálit si oblečení. Nejdřív mu v tom zabránil vítr, poté policisté. Ti...

Liberec zdolal Montreal. Teplice generálku ani nezačaly, Slovácko nedohrálo

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Liberečtí fotbalisté ve svém čtvrtém a zároveň závěrečném utkání na soustředění ve Španělsku porazili CF Montreal 3:2. Utkání s účastníkem zámořské MLS rozhodl v závěru Raimonds Krollis. Teplice...

23. ledna 2026  16:58

Zloděj ukradl nastartované auto i s dítětem, chlapec včas stačil utéct

Ilustrační snímek

Policie zadržela čtyřiadvacetiletého muže, který minulý týden v Liberci ukradl nastartované zaparkované auto. Seděl v něm chlapec, jenž čekal na otce. Před rozjetím auta stačilo dítě utéct. Policie...

23. ledna 2026  16:50

Dětskou besídku naruší tragédie. Šaldovo divadlo uvádí drama Létající dítě

Šaldovo divadlo uvede v premiéře drama Létající dítě. (23. ledna 2026)

Zcela běžný den zpestřený dětskou besídkou v kostele naruší tragická situace, během které zemře osmileté dítě. Kdo je viníkem? Nejen na tuto otázku hledá odpověď drama Létající dítě, které v pátek...

23. ledna 2026  14:28,  aktualizováno  15:28

Obviněný hejtman Půta podal stížnost, podle právníků se trestného činu nedopustil

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), kterého loni v říjnu obvinila policie z trestného činu neoznámení úplatku, se podle jeho právníků ničeho nedopustil. Proti obvinění...

23. ledna 2026  12:20,  aktualizováno  13:24

Nový Bor obsadili filmaři. Natáčení demonstrace omezí chodce i řidiče

Kamera (ilustrační foto)

Řidiči i chodci musí do února počítat s několika dočasnými omezeními. Filmaři totiž natáčí nový seriál Táta v Novém Boru na Českolipsku. Už dnes ve městě uzavřeli třeba náměstí Míru.

23. ledna 2026  11:47

Macinka chce zvrátit Hladíkovo rozhodnutí o silnici v Českém ráji. To se někam zatoulalo

Budoucí podoba nové silnice

Ministr životního prostředí Petr Macinka chce nadále pokračovat v přípravách silnice z Turnova do Jičína. Exministr Petr Hladík ale u projektu zrušil kladné stanovisko o vlivu na životní prostředí....

23. ledna 2026  10:43

V Turnově začíná rozsáhlá oprava haly, sportovní oddíly musejí trénovat jinde

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.

Sportovní hala v Turnově dosloužila a chystá se její přestavba za 218 milionů korun. Po rekonstrukci nabídne moderní zázemí všem příchozím. Práce by měly odstartovat nejpozději na začátku února.

22. ledna 2026  16:08

Kdo smí do tábora? Spor zastavil provoz areálu v Jizerských horách

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem

Areál táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem zůstává kvůli majetkovému sporu nevyužívaný. Vedení Nového Města pod Smrkem tvrdí, že by hlavní budova areálu měla patřit městu. To nepravomocně...

22. ledna 2026  11:17

VIDEO: Uprchlý klokan skákal po silnici, z protijedoucích aut si nedělal hlavu

Klokan Kevin uprchl z malé zoo v Bohaticích.

Ke klokanovi, který poskakoval po silnici, vyjížděli minulý týden policisté z České Lípy. Zvíře uprchlo z malé zoologické zahrady v Bohaticích. Policisté klokana nakonec odchytli a vrátili majiteli.

21. ledna 2026  15:05

VIDEO: Absolutní nirvána! Polární záře zaskočila i zkušeného pozorovatele

Českou oblohu rozzářila polární záře. (19. ledna 2026)

Polární záře, která v pondělí v noci rozehrála barevné divadlo na obloze, zaskočila i vedoucího planetária v liberecké iQlandii Martina Gembece. Z Jizerských hor nafotil a natočil sérii snímků....

21. ledna 2026  11:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Volá Jablonec? Tam chci! Sobol o návratu do Česka i důvodech konce ve Francii

Eduard Sobol s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem.

Když na konci května 2019 odehrál poslední zápas za fotbalisty Jablonce, tehdy šlo o vítězné derby s Libercem, sotva mohl tušit, že v severočeském klubu ještě jednou zakotví. Nyní se Eduard Sobol o...

21. ledna 2026  9:41

Zimní údržba Jablonce už stála 10 milionů, město musí přidat peníze

Od začátku loňského listopadu se v Jablonci technické služby potýkaly s celkem...

Už deset milionů korun doposud stála Jablonec nad Nisou zimní údržba, na niž má v městské pokladně na období 2025/2026 vyhrazeno 24 milionů. Další peníze plánuje přidat.

20. ledna 2026  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.