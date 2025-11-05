„Mimoňští policisté ve spolupráci s kriminalisty vypátrali pachatele, který v dubnu letošního roku na veřejném místě v Mimoni okradl zraněnou osmasedmdesátiletou seniorku,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Žena si úraz způsobila, když šla na návštěvu k lékaři. Na schodišti, které spojuje ulice Vrchlického a Českolipskou, upadla na zem a vážně se při tom zranila. „Kromě toho, že utrpěla velmi bolestivou zlomeninu na horní končetině, také silně krvácela z tržné rány na hlavě,“ sdělila tehdy Baláková.
Zloděj okradl zraněnou seniorku, ta se pak doplazila pro pomoc
Otřesená žena nedokázala ze země sama vstát, a proto požádala o asistenci kolemjdoucího muže. Policisté původně uváděli, že byl mladý.
„Ten se u ní na chvilku opravdu zastavil, ale ne proto, aby jí pomohl. Místo toho jí jen sebral kabelku a utekl s ní neznámo kam. Měla v ní občanský průkaz, peněženku s několika stokorunami a tlačítkový mobilní telefon,“ upřesnila Baláková.
Žena se plazila domů
Na liduprázdné ulici se žena pomoci nedočkala, a tak se z posledních sil doslova plazila k místu svého bydliště, kde se jí ujali dva muži ve věku 20 a 37 let. Ti jí poskytli první pomoc a zavolali sanitku. O ženu se následně postarali lékaři českolipské nemocnice.
Policisté nyní zjistili, že zlodějem byl šestašedesátiletý muž z Děčínska. „Svým jednáním se dopustil nejen krádeže, ale také přečinu neposkytnutí pomoci. Podle znaleckého posudku totiž byla žena po pádu ze schodů v době, kdy ji okrádal, v přímém ohrožení života,“ přiblížila Baláková.
Okresní soud v České Lípě poslal muže za krádež a neposkytnutí pomoci na 11 měsíců do věznice s ostrahou.