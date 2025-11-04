Zloděj ukradl seniorce peněženku, na místě činu však zapomněl telefon

Z otevřené kabelky sebral seniorce peněženku muž v Mimoni na Českolipsku. Na místě činu však zapomněl svůj mobilní telefon. Za prohřešek bude zloděj pykat o to víc, jelikož se jej dopustil v podmínce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„V pátek před polednem zlákala peněženka v otevřené kabelce 29letého zloděje z Děčínska. Patřila seniorce, která si kabelku odložila na lavičku u autobusové zastávky na náměstí v Mimoni,“ popsala mluvčí policie Ivana Baláková.

Když žena z peněženky spustila oči, přiběhl k ní z vedlejší lavičky neznámý mladík. Peněženku popadl a utekl s ní.

Až pozdě si však uvědomil, že na místě činu zapomněl vlastní telefon. Když se pro něj vrátil, setkal se tváří v tvář s policisty, které žena mezitím zalarmovala.

Zloděj se lekl křičící ženy. Pokálel vybavení domu a zamkl se na toaletě

„Zpočátku svou účast na odcizení peněženky s hotovostí 5 400 korun vehementně popíral, ale nakonec se policistům na služebně pod tíhou důkazů k činu přiznal,“ konstatovala Baláková.

Jelikož byl muž v podmínce, odpyká si za její porušení dva roky ve věznici. „Další dva mu hrozí za krádež peněženky,“ uzavřela policejní mluvčí.

