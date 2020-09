Zloděj jezdil v noci tramvají do sousedního města, vykradl tam 26 aut

Své noční výpravy zloděj podnikal na přelomu srpna a září. „Poprvé přijel na konečnou zastávku tramvaje 30. srpna a vydal se směrem k nemocnici. Vloupal se do několika vozů a časně ráno zase odjel tramvají do Liberce. Tento výjezd zrealizoval ještě jednou, a to hned následující noc na 1. září. Tentokrát se vydal z konečné zastávky tramvaje směrem na Žižkův Vrch a opět násilím vnikl do mnoha zaparkovaných aut,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Modus operandi byl pokaždé stejný. Pachatel vždy rozbil okénko a z vozidel pak kradl peníze a platební karty.



„Do některých vozů jen vnikl a nic z nich neodcizil, jelikož jeho zájmem byla finanční hotovost a platební karty, které následně při bezkontaktních nákupech do pěti set korun použil. Způsobil celkovou škodu v předběžné výši přesahující částku 150 tisíc korun,“ doplnila Sochorová.

Dále upozornila, že muž ve všech případech způsobil na vykradených autech větší škodu, než byla hodnota hotovosti či věcí, které z nich ukradl.

Policistům se podařilo pachatele poměrně rychle dopadnout. Přišli si pro něj v noci 2. září krátce poté, kdy na konečné stanici v Jablonci opět vystoupil z tramvaje a chystal se své řádění opakovat.

„Kriminalistům následně přiznal, že i během této noci měl v úmyslu v Jablonci nad Nisou vykrádat další zaparkovaná vozidla. Byl to totiž jeho způsob obživy. Odcizené peníze vždy během dne použil pro svoji potřebu a nakoupil si za ně potraviny, alkohol a cigarety. Část z nich také naházel do herních automatů,“ dodala policejní mluvčí.

Trestní stíhání výtečníka nyní pokračuje vazebně. Už v minulých třech letech totiž byl za krádeže trestaný, a to Okresním soudem v Kolíně. „Za spáchání trestných činů krádež, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku mu nyní zatím hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ podotkla Sochorová.