Jídlem mě nejde urazit, říká zlatá Maděrová. Prozradila, kde ráda mlsá

„Mám hrozně ráda pistácie, především pistáciovou zmrzlinu. A také si ráda dám mortadellu (jemný italský salám, pozn. red.),“ svěřila se před autogramiádou Maděrová, která v únoru zvítězila v paralelním obřím slalomu na olympiádě v Itálii.
I proto tvořily pistácie základ menu, které společně s Maděrovou připravila kavárna Nordbeans Lázně. Ale nechyběly ani jiné chutě.
„Například latte se skládá ze sirupu, který jsme si vyrobili z pravé vanilky. Vanilce se přezdívá zlatá orchidej, což hezky navazuje na zlatou medaili, kterou Zuzka přivezla z olympiády,“ přiblížila vedoucí kavárny Klára Němečková.
Maděrová přiznává, že jídlo je její velká vášeň. A to i přesto, že se musí hlídat kvůli sportu.
„Nemůžu si jíst, co chci. Ale dost času je to o tom hlídat si, abych toho nesnědla málo, protože bych potom neměla dost energie na trénink. Samozřejmě nemůže to být například jenom čokoláda. Ale každý den si nějakou malou dobrůtku můžu dopřát, když na ni mám chuť,“ vysvětlila šampionka, která zkouší nové chutě především v létě.
„V sezoně toho moc vyzkoušet nemůžu, protože mám závody a nechci vyjít ze svého rytmu. Zato v létě, když trénuji a nejsou závody nebo když jezdím na dovolenou, tak testuji pistáciové zmrzliny. V Čechách mají nejlepší zmrzlinu v Liberci na náměstí u radnice, ve světě potom v Malcesine na břehu Gardského jezera.“
A na co ráda zajde, když zrovna nemá chuť na pistáciovou zmrzlinu. „Dobrou pizzu, kachnu s knedlíkem, ale také na bun bo nam bo nebo rýži s masovou směsí. Jídlem mě nejde urazit,“ dodala v nadsázce liberecká rodačka.