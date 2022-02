VIDEO: Kvůli opravě unikátního mostu zažila Žitava velký vlakový přesun

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Pokud by tak neučinila, soupravy by zůstaly odříznuté a turisté by se nesvezli do hor.

„Z nádraží Žitava – hlavní nádraží až do nádraží Žitava – předměstí vlaky několik měsíců nepojedou,“ vysvětlil Petr Kumpfe, český spolupracovník společnosti SOEG, která unikátní úzkokolejnou trať provozuje.

Důvodem výluky, která začne v pondělí a potrvá až do 30. června, je oprava raritního mostu. „ Jde zároveň o železniční a silniční most. Křížení železnice a vozovky probíhá přímo na mostě a nám se zatím nepovedlo dohledat, že by něco podobného ve světě bylo. Obzvlášť když jde o úzkokolejnou železniční trať,“ poukázal Kumpfe.

Pro turisty, kteří byli zvyklí cestovat do klimatických lázní Oybin nebo Jonsdorfu z žitavského hlavního nádraží, to znamená drobnější komplikaci, jelikož vlaky budou vyjíždět až z nádraží Žitava - předměstí. Tam společnost SOEG dokonce zřídila dočasné parkoviště.

Myšleno je ale i na turisty, kteří chtějí stůj co stůj vyrazit z hlavního nádraží. „Na ně bude čekat náhradní autobusová doprava. Až do 1. dubna je bude vozit historický autobus Ikarus. Od 1. dubna ho pak nahradí normální autobusy, aby vyhovovaly zvýšenému počtu cestujících,“ přiblížil Kumpfe.

Lokomotivy a většina vagónů, mezi kterými nechybí jídelní a salónní vůz nebo otevřený vagón pro kapelu, budou po dobu výluky odstavené na nádraží Bertsdorf.

„To vyžadovalo, aby klub, který je provozovatelem zdejší výtopny, vyčistil kotelnu a modernizoval ji. Je tu nové osvětlení, schodiště, ale také místnost pro personál s kuchyní a topením. Obsluha tak může využívat salonek a sociální zařízení. Chybějící šatny nahradí kontejnery se skříňkami a sprchami,“ dodal Alfred Simm ze společnosti SOEG.