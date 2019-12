Oranžové srdce dobilo, Žitava nebude Evropským hlavním městem kultury

Německá Žitava kandidovala v podstatě za celé Trojzemí, tedy i český Liberec a polský Zhořelec. V rámci klání se totiž hledí i na mezinárodní spolupráci.

Porota ale nakonec do dalšího kola vybrala jako německé zástupce města Chemnitz, Hannover, Hildesheim, Magdeburg a Norimberk. Z boje tak překvapivě vypadly i Drážďany, které mnozí považovali za favorita.

„Rozhodnutí poroty bolí. Zatím ani nevíme důvody, porota má na vyjádření tři týdny. Ale jsme zároveň velmi hrdí, protože nás podporovala velká spousta lidí, organizací, spolků. Lidé v Žitavě se nadchli pro společnou věc, hodně nás to posunulo dopředu. Kandidovat pro nás nebylo snadné, protože to je i o spoustě peněz a my jsme přece jenom malé město. Ale vyhlásili jsme kvůli tomu referendum a lidé jednoznačně řekli, ať do toho jdeme. Určitě toho nelituji,“ sdělil po verdiktu poroty starosta Žitavy Thomas Zenker.

Kdo v poslední době navštívil Žitavu, nemohl nepostřehnout, kolik různých akcí, koncertů či pouličních festivalů se po městě konalo. Místní sami přicházeli s nápady, jak Žitavu oživit, zpropagovat, ukázat, že i městečko na periferii Německa má co nabídnout. Jedním z nejvýraznějších počinů byla unikátní výstava grafik Salvadora Dalího, které vlastní soukromý sběratel a běžně je nepůjčuje.

„Jsem přesvědčen, že vůbec nešlo o zbytečnou práci. Ta obrovská energie a spousta nápadů se do budoucna ještě vyžije a poslouží nejen Žitavě, ale celému příhraničnímu trojúhelníku,“ dodal Zenker.

Zároveň nabídl know-how, které město při kandidatuře získalo, Liberci. Ten chce získat titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028.

Zatím se v historii soutěže představila za Českou republiku Plzeň a Praha.