Liberecká zoo sehnala náhradu za uhynulou žirafu, postará se o mládě

Liberecký chov žiraf Rothschildových se dostal do nepříjemné situace poté, co 18. března 2023 náhle uhynula šestnáctiletá chovná samice a matka desetiměsíční žirafí samičky. Jediným společníkem mláděte tak zůstal pouze dospělý samec.

„Jsem velice vděčný a děkuji dvorským kolegům za skvělou spolupráci. Díky jejich pomoci se nám podařilo tento komplikovaný a pro vývoj mláděte ne úplně příznivý stav rychle vyřešit,“ uvedl zoolog Luboš Melichar.

„Zatím se zdá, že začlenění nové samice proběhne bez větších komplikací. Ihned po příjezdu byla samice umístěna do velkého vnitřního stání, zvyká si na podmínky a do venkovního výběhu bude vypuštěna během několika dní. Spojení samice s mládětem zatím naštěstí probíhá dobře, obě zvířata se od prvního okamžiku respektují.“

Devítiletá samice zůstane v péči libereckých chovatelů minimálně do podzimu a poté by se podle plánu měla vrátit zpět do safari parku. „Zároveň by mohla také zabřeznout s naším geneticky cenným chovným samcem,“ dodává Melichar.

Liberecká zoo chce nyní kontrolovaně snižovat počty žiraf a držet místní skupinku těchto ohrožených afrických kopytníků v nízkých počtech. Zahrada se totiž chystá na rekonstrukci pavilonu žiraf, která by měla odstartovat začátkem příštího roku. Předtím budou muset zvířata dočasně přesunout do jiných zoologických zahrad, což bývá náročné.

„Sehnat dlouhodobější umístění pro žirafy v době, kdy takřka každý chovatel bojuje s nedostatkem místa pro vlastní odchovance, není jednoduché,“ doplnil zoolog.

Rekonstrukce pavilonu přinese lepší tepelně izolační vlastnosti budovy, rozšíření vnitřního stání žiraf Rothschildových a zeber bezhřívých i zvětšení jejich venkovního výběhu. Lidé se zase mohou těšit na zbrusu novou návštěvnickou část, která mimo jiné představí další nové zajímavé druhy zvířat z oblasti východní Afriky.