Talenty z kraje čeká Olympiáda dětí a mládeže, oheň zažehne tenisový šampion

„Naší výpravě chci popřát co nejvíce medailí, úspěchů a také radosti ze sportu. Liberecký kraj bývá na zimní olympiádě mezi těmi nejlepšími výpravami i přes všechny změny pravidel, které se v posledních letech odehrávají, aby nevítězil úplně pravidelně,“ podotýká hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který se spolu s dvěma účastníky dětských her rovněž oblékl do letošních souprav značky Trimm Sport při jejich prezentaci.

Z Libereckého kraje se na hry vypravilo celkem 111 členů, z toho 79 soutěžících. Každý z nich musel ve svém odvětví splnit nominační kritéria stejně jako dvojice velkých medailových nadějí Edita Kohoutová a Adam Rozsíval.

„Nejčastěji závodíme na tratích dva a tři kilometry a já mám ráda klasiku i skate. Je to podle nálady,“ říká nesměle běžkyně na lyžích a čerstvá medailistka z českého poháru Kohoutová, pro níž je vzorem právě rodačka z Liberce a vlajkonoška letošní výpravy Petra Hynčicová.

„Na olympiádě budou podobné soupeřky jako v poháru, takže doufám, že mi to vyjde,“ věří třináctiletá závodnice liberecké Dukly.

Týmovou sehranost by naopak se svým mužstvem rád využil hokejista Bílých Tygrů Liberec Adam Rozsíval. „Začátek sezony nebyl úplně nejlepší, ale teď jsme se sehráli i s novými posilami a jde nám to slušně. V tabulce se držíme kolem druhého místa,“ vypráví s tím, že kromě dvou hráčů z Jablonce nad Nisou a Lomnice nad Popelkou se na hrách tým představí v téměř neobměněné sestavě, a věří si proto na finále.

„Je to velká výhoda. Na druhou stranu třeba v Praze mají na výběr z více silných týmů, takže to může pomoct zase jim,“ vysvětluje.

Slavnostní zahájení her včetně nástupu krajských výprav v čele s vlajkonoši proběhne v třinecké Werk Aréně. Symbolického zažehnutí ohně se tentokrát zhostí olympijský vítěz z Paříže Tomáš Macháč, který je již zpátky z letošního Australian Open.

Po zahájení her se více než dva tisíce účastníků rozjede na ubytování a svá sportoviště. Na programu bude během čtyř dní celkem jedenáct sportů i umělecká soutěž. Medailové ceremoniály se budou konat vždy u zimního stadionu Polárka ve Frýdku–Místku, kde se ve čtvrtek uskuteční také slavnostní zakončení her.