Ledopády, tunely, mosty. Zimní jízdy na nejstrmější trati pokračují

  8:24
Každý pátek a sobotu až do 14. března svezou cestující krajinou Jizerských hor a Krkonoš historické motoráčky. Oblíbené zimní nostalgické jízdy na nejstrmější železniční trati v Česku mezi Tanvaldem, Kořenovem a Harrachovem jsou nejen o výhledech, ale také o objevování.
Souprava na ozubnicové dráze na cestě z Harrachova do Kořenova (28. prosince 2024)

Souprava na ozubnicové dráze na cestě z Harrachova do Kořenova (28. prosince 2024) | foto: Jan Pešek, MF DNES

„Hlavním lákadlem je nahlížení na práci strojvedoucího během jízdy, na ledopády, pět tunelů, několik mostů i unikátní ozubnici,“ vyjmenovává ředitel Železniční společnosti Tanvald Petr Prokeš, podle nějž se z jízd těší jak rodiny s dětmi, tak i milovníci železnice. Svézt se mohou třeba i turisté, kteří se vydají 14. března na výlet do Harrachova za Krakonošem.

O zajímavostech trati cestující zpraví průvodčí v dobové uniformě. Informace o její historii i o provozu v náročném horském terénu poskytne také Muzeum ozubnicové dráhy a Výtopna v Kořenově. Zájemci si prohlédnou stanoviště strojvedoucích, interiéry i podvozky s ozubnicovým strojem.

V roce 2025 podle Prokeše využilo nostalgické vlaky na Zubačce téměř 27 tisíc cestujících. „Na letošní rok plánujeme sedmašedesát jízd,“ prozrazuje.

Podrobnosti včetně jízdních řádů a informací o předprodeji jízdenek jsou k dispozici na www.zubacka.cz. „Jízdenky na jízdy historických motoráčků doporučujeme zakoupit online předem s bezplatnou rezervací místa,“ upozorňuje Prokeš.

Ledopády, tunely, mosty. Zimní jízdy na nejstrmější trati pokračují

Souprava na ozubnicové dráze na cestě z Harrachova do Kořenova (28. prosince 2024)

