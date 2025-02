Kraj vyhlíží olympijský festival, využily by se i areály postavené pro MS 2009

Přes 1 700 mladých sportovců a členů realizačních týmů by se za čtyři roky mohlo sjet na sever Čech. Podpisem memoranda to stvrdili představitelé Českého olympijského výboru, Libereckého kraje, města Liberec a zdejší univerzity.

„Věříme, že EYOWF naváže na úspěch festivalu, který se v Libereckém kraji konal v roce 2011, a opět potvrdí, že Česká republika je skvělým hostitelem mezinárodních sportovních akcí. Upevní to také sportovně diplomatickou pověst České republiky v prostředí evropského sportu,“ je přesvědčený předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

K definitivnímu souhlasu k uspořádání festivalu je potřeba ještě vládní garance, o níž budou nyní představitelé a politici jednat.

Osmidenní akce se zúčastní evropští sportovci ve věku od 14 do 18 let. Závodit budou v alpském a běžeckém lyžování, biatlonu, snowboardingu, skocích na lyžích, severské kombinaci, ledním hokeji, krasobruslení, curlingu a short tracku.

Využít by se přitom měla sportoviště na Ještědu a ve Vesci vybudovaná pro Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009. Dále také jablonecké Břízky a areály v Bedřichově, Turnově, Harrachově a Vítkovicích.

„Je to mimořádně významná sportovní a společenská událost a příležitost upozornit v Evropě i ve světě na to, co Liberec ohledně sportovní infrastruktury nabízí. Je to pro nás i taková náplast poté, co jsme neuspěli v soutěži na evropské hlavní město kultury pro rok 2025,“ přiznává primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„Tehdy se několik milionů vracelo“

Ve zmíněném roce 2011, kdy se na severu Čech EYOWF konal poprvé a triumfovala tu například dnešní trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, měla akce rozpočet zhruba 160 milionů korun. Přibližně 50 milionů z toho pokryla dotace z Evropské unie a 80 miliony přispěl také Liberecký kraj.

„Tehdy to skončilo kladným rozpočtem a ještě se několik milionů vracelo. Na rozdíl od roku 2009, kdy to skončilo minusově,“ připomíná primátor velké dluhy, které městu po světovém lyžařském šampionátu zůstaly.

Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty bude mít festival pozitivní dopad na region nejen z hlediska sportu, ale také z pohledu rozvoje cestovního ruchu a regionální ekonomiky. „Liberecký kraj je mekkou zimních sportů. Mladým reprezentantům se dlouhodobě daří na dětských zimních olympiádách a náš region je pro pořádání podobných akcí, jako je právě EYOWF, ideálním místem,“ ujišťuje Půta.

EYOF je největší evropskou multisportovní akcí zaměřenou na mladé sportovce, která se pořádá pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru a má téměř třicetiletou tradici. Letní a zimní varianty se konají v lichých letech vždy ve dvouletých cyklech.

Festival by mohl mít přínos mimo jiné také pro zdejší akademickou sféru. Studenti Technické univerzity v Liberci by totiž pomohli s organizací a dobrovolnými pracemi v rámci studia příslušných předmětů na Katedře tělesné výchovy a sportu.