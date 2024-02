Muž podezřelý ze zapálení baru v Liberci je ve vazbě, hrozí mu výjimečný trest

„Dnešního dne soud vyhověl mému návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ řekla státní zástupkyně Iva Plšková. Vazbu pro muže navrhovala kvůli obavám, že by se mohl vyhýbat trestnímu stíhání a utéct.

„Konkrétní důvody znamenají to, aby se zabránilo tomu, že pachatel nebude dostižný v trestním řízení, případně aby nepokračoval v trestné činnosti, pro kterou je stíhán,“ dodala Plšková.

Informaci potvrdila i policejní mluvčí Klára Jeníčková. „V případu požáru v baru Panter jsme zahájili trestní stíhání 33letého muže z Liberecka, který se bude zodpovídat ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a obecného ohrožení,“ uvedla Jeníčková.

„V návaznosti na to státní zástupce podal návrh na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval. V případě odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest,“ dodala.

Při pondělním večerním požáru baru Black Panther, který je v Liberci nedaleko vlakového nádraží v ulici 1. máje, utrpělo zranění 15 lidí, z toho sedm vážné.