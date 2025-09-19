Žhář zapálil mobilní jeřáb ve čtvrtek deset minut před osmou hodinou večer v areálu společnosti HMK servis ve Stráži nad Nisou.
„Přikradl se ohnutý od potoka, měl zadek vystrčený nahoru, pak se narovnal a šel k jeřábu. Asi se tam škrábal po čtyřech,“ popisuje situaci, ke které došlo v Kateřinské ulici, zástupkyně společnosti Jana Mužíková.
Žhářovo počínání zachytila bezpečností kamera. Na záznamu je vidět, jak chvíli stojí u pravého předního kola jednoho z mobilních jeřábů, polévá ho benzínem, dělá si z benzínu cestičku a tu pak zapaluje. Následně záznam zalije oranžové světlo způsobené plameny.
„Škoda je přibližně půl milionu korun, ale není to jisté, čekáme, co nám řekne pojišťovna,“ přibližuje Mužíková způsobenou škodu. Ta ale podle ní mohla být ještě daleko vyšší.
„Moc děkujeme sousedům. Nebýt nich, tak nám shořela veškerá technika. Včas nám zavolali, že tam něco vybuchlo. Zrovna venčili pejska, jinak by si toho nikdo nejspíš nevšiml, protože areál je na odlehlém místě.“
Zástupkyně společnosti v tuto chvíli neví, zda škody zaplatí pojišťovna. „Máme samozřejmě spoustu pojistek, ale nevíme, zda se na to nějaká vztahuje,“ pokračuje Mužíková, která má podezření, proč ke žhářskému útoku došlo.
Firma už jednou chtěli poškodit
„Máme podezření na osobu, se kterou vedeme dlouhodobě spor. Jsou to takové devadesátkové způsoby jednání... Myslíme si, že to udělal pachatel, kterého tam někdo poslal. Už se nám to děje delší dobu. Před měsícem nám povolili přední kolo u jeřábu. Váží čtyři sta kilo, to kdyby někde ulítlo, tak to někoho zabije.“
Případem se nyní zabývají policisté. „Mohu potvrdit, že k události došlo včera večer krátce před osmou hodinou. V tuto chvíli probíhá šetření, aby se prověřila příčina události,“ řekla v pátek policejní mluvčí Klára Jeníčková.
Po pachateli pátrá i společnost HMK servis. „Za informaci, která povede k dopadení pachatele, nabízíme finanční odměnu,“ dodává Mužíková.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz