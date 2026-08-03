Případy žhářství zatím kriminalisté vyšetřují jako přestupek, podle regionální mluvčí policie Dagmar Sochorové ale nelze vyloučit změnu právní kvalifikace. Záležet bude mimo jiné i na výši škody, která se vyčísluje.
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První požár muž podle zjištění policistů založil 29. července kolem desáté hodiny dopoledne v katastru obce Prácheň. „Nedopalkem cigarety zapálil ořezané větve, čímž způsobil požár na místě o velikosti přibližně pětkrát pět metrů,“ uvedla na webu policie Sochorová.
Druhý požár pak muž založil odpoledne, kolem druhé hodiny, v katastru obce Okrouhlá, v lese zapálil zapalovačem suchou trávu. „Tento travní porost začal hořet velmi rychle – tentokrát už na ploše zhruba 300 krát 400 metrů,“ dodala regionální mluvčí policie.