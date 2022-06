VIDEO: Žhář zničil dílo Bořka Šípka, potom snědl sklářům svačinu

Žhář poničil skleněné dveře, jejichž autorem byl uznávaný zesnulý umělec Bořek Šípek, v noci z pátku na sobotu.

„Někdy okolo jedenácté hodiny večer přišel nějaký tulák a za zadní částí restaurace šmejdil, zapaloval svíčky a nakonec přišel ke koši. Něco v něm nejspíš hledal a k tomu si svítil nějakým zapalovačem. A koš se mu najednou vznítil. V euforii, že se ohřeje, začal přikládat. Koš bohužel stál blízko dveří,“ přiblížil David Ševčík, ředitel sklárny Ajeto, která spadá do sklářské skupiny Lasvit.

Plemeny šlehaly až dva metry vysoko a vytvořily takový žár, že několik skel popraskalo. „Popraskaná skla jsou bohužel znehodnocená. Byly na nich přilepené různé skleněné odlitky, které Bořek navrhl,“ zmínil Ševčík a vypočítal, na kolik vyjde oprava.

„Abychom to mohli vyrobit znovu, tak jenom rámy přijdou na 200 tisíc. Skla společně s komponenty, které budeme muset také vyrobit znovu, pak přijdou na zhruba 300 tisíc korun, takže jsme na nějakém půl milionu korun. Ale už to bude replika, umělecká hodnota originálu se dá těžko vyčíslit. Bořek tyto věci běžně nedělal, tohle konkrétně navrhl pro tuto restauraci.“

Podle Ševčíka však muž, kterého zachytily kamery, nepřišel krást nebo působit potíže. „Podle mě to nebyl zloděj. Někde přespal a druhý den brzy ráno se dokonce dostal do sklárny a naší kantýny, kde snědl brusičům jídlo z ledničky. Ale nic neukradl. Podle mě byl na drogách. V neděli se pak vrátil do restaurace a objednal si polévku a pivo, ale to už jsme věděli, co provedl, a tak jsme na něj zavolali policii.“

Policie prověřuje, zda tulák škodil úmyslně

Policie muže podezřívá z poškození cizí věci. „Na konci prověřování rozhodneme, zda byly dveře poškozeny vlivem úmyslu je zničit, nebo zda se jedná o nedbalostní delikt. Pokud by to byl nedbalostní delikt, tak by to nebyl trestný čin. Tam je podmínkou úmysl pachatele,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Pokud policie naopak prokáže tulákovi úmysl, bude mu hrozit vězení. Délka pobytu za mřížemi pak bude závislá na výši škody. Pokud škoda nepřesáhne jeden milion korun, bude muži hrozit až jeden rok ve vězení. Pokud bude škoda vyšší než jeden milion korun a zároveň nižší než deset milionů, hrozí mu až tři roky ve vězení. Pokud by však škoda překročila deset milionů, může muži hrozit až šest let ve vězení.

„Podezřelý si není vědom toho, že by dveře zničil. Připouští ale, že odhodil cigaretový nedopalek do koše a že netušil, že koš vzplane,“ dodala Baláková.

Policie si také nejspíš vyžádá posudek, jakým způsobem došlo k poškození dveří.