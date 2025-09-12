Neznámý muž kontaktoval ženu v úterý dopoledne. Představil se jí jako policista hospodářské kriminálky.
„Sdělil jí, že na její jméno čerpal jistý podvodník, kterého dokonce jmenoval, úvěr ve výši 600 tisíc korun. Současně ji ujistil, že jí může pomoci jeho dobrý známý, ředitel pobočky České národní banky, a s ním ji také propojil,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Údajný ředitel s ženou komunikoval přes aplikaci WhatsApp další dvě hodiny. Vysvětloval jí, že se problém se zmíněným úvěrem dá vyřešit tím, že s jeho asistencí uzavře překlenovací úvěr a banka pak vše srovná tak, aby jí žádný nezůstal. Když na to kývla, navigoval ji a rovnou začal tím, aby si vzala úvěr 800 tisíc korun kvůli úrokům a poplatkům.
„Žena byla ve stresu, a proto se nechala vést jeho instrukcemi až do kroku, kterým bylo potvrzení žádosti o úvěr. Před tímto posledním klikem jí ale zamrzl telefon. Musela ho proto restartovat, a tím získala trochu času na přemýšlení,“ zmínila Baláková.
Pomohl kamarád
Ženě pomohl také kamarád, na kterého se mezitím obrátila. Na internetu si vyhledal články o varování před falešnými bankéři. Také se dočetl, že bankovní úředníci zásadně nekomunikují se svými klienty přes WhatsApp.
„Když si svůj mobilní telefon restartovala a údajný ředitel banky ji začal znovu bombardovat přes WhatsApp, už mu hovor nezvedla. V tomto týdnu nás pak o události informovala,“ dodala Baláková a upozornila, že ne každý má takové štěstí, aby ho před podvodníky zachránil zásah vyšší moci.
„Proto čtěte naše varovné články a poučte se z nich. Užitečná doporučení vydávají také samotné bankovní ústavy,“ doplnila mluvčí.