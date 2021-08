Seniorce zmizelo z kabelky 85 tisíc, policie pátrá po snědém muži

Žena přišla o peníze ve čtvrtek 15. července v obchodním domě Plaza v Liberci.

„Dosud neznámý pachatel nebo pachatelé využili nepozornosti ženy a ze zajištěné kabelky jí odcizili finanční hotovost ve výši 85 tisíc korun. V blízkosti poškozené ženy zaznamenaly průmyslové kamery muže, který by mohl svým svědectvím policistům výrazným způsobem dopomoci k objasnění případu,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Muže zaznamenaly kamery již v době, kdy seniorka vybírala hotovost na hlavní poště v Liberci.

„Aniž by on sám využil služeb instituce, po ženině odchodu z pošty odešel také. Muže kamery zaznamenaly i v prodejně obchodního domu Plaza, a to o několik minut později. V téže prodejně se v uvedenou dobu nacházela i poškozená žena,“ přiblížil Robovský a popsal, jak muž vypadal.

„Jedná se o muže ve věku kolem 40 let, střední postavy a snědé pleti. Na sobě měl šedou košili s dlouhým rukávem a s černými knoflíky a tmavě modré upnuté kalhoty. Na nohou měl tmavé tenisky a přes rameno černou pánskou kabelu. Muž má prošedivělé tmavé vlasy o délce přibližně pět centimetrů, po stranách více vyholené. Velmi pravděpodobně se jedná o osobu cizí státní příslušnosti s poměrně dobrou výslovností češtiny s výrazným východním přízvukem,“ zmínil mluvčí.

Podle něj muž ke svému pohybu zřejmě využívá prostředky hromadné dopravy a velmi pravděpodobně může navštěvovat větší města v České republice.

„V době, kdy jej v Liberci zaznamenaly některé průmyslové kamery, měl na hlavě také modrou kšiltovku,“ dodal Robovský.

Policie nyní po muži pátrá a obrací se i na veřejnost.



„Právě jeho svědectví by mohlo dopomoci k objasnění případu. Žádáme proto o spolupráci nejen nakupující, kteří ve čtvrtek 15. července okolo desáté hodiny mohli uvedeného svědka na poště a v obchodním domě spatřit, ale i další návštěvníky obchodního centra, kteří by mohli policistům pomoci s vyřešením případu a s dopadením možného pachatele nebo pachatelů,“ přiblížil mluvčí. Lidé mohou volat na číslo 158, 974 467 100, nebo mohou navštívit služebnu Obvodního oddělení Liberec – centrum.

Policisté podezřívají pachatele z krádeže, za kterou hrozí až dva roky ve vězení.