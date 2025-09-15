Zemřel Petr Trunec, českolipský zachránce kostela a držitel ocenění od hejtmana

  14:53
Ve věku nedožitých 83 let zemřel známý českolipský pedagog a sbormistr Petr Trunec, držitel Pocty hejtmana Libereckého kraje a nejvyššího českolipského vyznamenání Poděkování starostky, které obdržel spolu s manželkou Marií v roce 2022.
Ve věku nedožitých 83 let zemřel pedagog a sbormistr Petr Trunec. Fotografie...

Ve věku nedožitých 83 let zemřel pedagog a sbormistr Petr Trunec. Fotografie pochází z předávání Poděkování starostky v září 2022. | foto: Město Česká Lípa

Rozpadající se faru i kostel Mistra Jana Husa v České Lípě vzkřísili Marie a...
Poctu za výjimečný přínos pro Liberecký kraj si odneslo osm osobností. Zleva...
Rozpadající se faru i kostel Mistra Jana Husa v České Lípě vzkřísili Marie a...
Rozpadající se faru i kostel Mistra Jana Husa v České Lípě vzkřísili Marie a...
Zprávu o úmrtí Petra Trunce oznámilo město na svých facebookových stránkách. „S lítostí jsme přijali zprávu, že ve čtvrtek 11. září 2025 ve věku nedožitých 83 let zemřel pedagog a sbormistr Mgr. Petr Trunec,“ uvedlo město.

Petr Trunec patřil k výrazným osobnostem České Lípy a měl velký vliv především na kulturní a hudební fungování města.

„Jsme mu vděčni za vše, co pro naše město vykonal a vážíme si veškerého času, který našemu městu věnoval. Děkujeme. Čest jeho památce,“ pokračuje oznámení.

V roce 2022 obdržel Petr Trunec společně se svou manželkou Marií vyznamenání Poděkování starostky. V témže roce ho ocenil Poctou hejtmana Martin Půta.

Poctu hejtmana získal stejně jako manželka za celoživotní přínos v oblasti pedagogické činnosti a hudby.

Kostel není jen pro věřící, říkají manželé, kteří zachránili svatostánek

„Je pastoračním asistentem, pedagogem a učitelem hudby. Petr Trunec vedl komorní pěvecký sbor Camerata. K tomu se stal spoluzakladatelem Kruhu přátel hudby v České Lípě. Se svou manželkou dokázal zajistit finanční prostředky na opravu střechy fary, obnovu elektrické instalace, stropu a střešní krytiny v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě,“ stálo tehdy ve zdůvodnění, proč získal cenu.

Na Petra Trunce zavzpomínala řada obyvatel České Lípy. „Upřímnou soustrast, byl to i slušný muzikant,“ uvedl pod příspěvkem na Facebooku Pavel P. „Chodila jsem k němu do sboru před 55 lety,“ přidala se Martina E. „I já jsem u něj zpívala ve sboru, byl to skvělý člověk,“ dodala Jaruš H.

Hůř bylo jen za covidu. Koupaliště v Turnově zažilo druhou nejhorší sezonu

Koupaliště Maškova zahrada v Turnově si prožilo sezonu s druhou nejhorší návštěvností za dobu své existence. Letos v létě turnovský areál navštívilo necelých 30 tisíc lidí, loni jich bylo téměř o 21...

12. září 2025  11:08

Dík patří libereckým fanouškům... Mám okno, loučil se dojatý Derner

Po dvaceti extraligových sezonách ukončil kariéru a ve středu večer se v liberecké aréně oficiálně rozloučil s fanoušky. Hokejový obránce Lukáš Derner pak z hlediště sledoval prohru Bílých Tygrů 1:3...

12. září 2025  8:16

