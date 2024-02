Vraťme do zemědělství selský rozum, požadovali farmáři v Liberci

„Je zajímavé, že tu je přibližně 70 procent jiných lidí, než dorazilo protestovat do České Lípy. Dokazuje to, že zemědělci táhnou za jeden provaz. Spoustu lidí ani vůbec neznám, přijeli zkrátka sami za sebe,“ řekl hlavní organizátor akce Pavel Cihlář ze Zemědělského obchodního družstva Brniště.

Na rozdíl od prvního protestu však tentokrát byli zemědělci úspěšní. „Splnilo to svůj význam. V pondělí jsme přizvaní na kraj, kde to budeme projednávat s hejtmanem Martinem Půtou a věřím, že i ministr zemědělství vyslyší, co chceme,“ naráží Cihlář na požadavky, které se týkají především nadměrných kontrol a byrokracie.

Ta zemědělcům ztěžuje práci, a jejich původní poslání jim tak přestává dávat smysl. „Nemůžeme být sankcionování za něco, co společnosti nic neubírá,“ dodal Cihlář.

Kromě samotných zemědělců se protestu zúčastnila také řada dalších podporovatelů. „My jsme stavební firma a chtěli jsme jen bojovat za lepší budoucnost. Tahle vláda stojí za prd, co si budem povídat. Za Babiše bylo líp,“ řekl jeden s přítomných mužů, kteří v chladném počasí postávali vedle traktoru se lžící plnou hnoje.

Podle Cihláře ale chyba v systému začíná už na úrovni Evropské politiky. „Kvůli vládě tady nejsme. Vraťme prosím do zemědělství selský rozum,“ zdůraznil a závěrem poděkoval policii, díky níž měla akce hladký průběh.

Ministr chce se zemědělci jednat

Na protesty následně reagoval i ministr zemědělství Marek Výborný. Chce jednat s nespokojenými zemědělci, chystá na ministerstvu i opatření ke snížení byrokracie.

Výborný dnes při návštěvě Karlovarského kraje řekl, že je v pravidelném kontaktu se zástupci nevládních organizací, s Agrární komorou, s Asociací soukromého zemědělství nebo se Zemědělským svazem.

„Jsme toho názoru, že je vždy lepší o těch problémech hovořit na jednání u kulatého stolu, jakkoli nikomu neupírám právo na protest. Já se s těmi výhradami seznámím. Nejsou to věci nové, vím, co se tam bude objevovat, jsou to věci, proti kterým protestují i farmáři v Belgii, Francii nebo Německu. Je to přemíra byrokracie, která bohužel trápí evropské zemědělce a trápí i mě,“ uvedl ministr.

„Snažíme se v činit konkrétní kroky na národní úrovni, mám na ministerstvu funkční antibyrokratickou komisi. Mám tým poradců a náměstků, který připravuje konkrétní opatření, kde můžeme například ubrat kontroly. Není možné, aby jeden týden přišla kontrola ze Zemědělského intervenčního fondu a za týden na to samé kontrola z plemenářské inspekce,“ uvedl Výborný. Stejné problémy by se podle něj měly řešit i na evropské úrovni. Jednání se zemědělci by se mělo konat v příštím týdnu, dodal.