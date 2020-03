Zrezivělou lávku přes Jizeru v Brodě zbourají, lidé na ni zatím mohou

Zatím po lávce mohou lidé chodit. Obavy z toho, že by se náhle zřítila, jako se to stalo v prosinci 2017 v pražské Tróji nebo ve Vratislavicích, tady nejsou namístě. Konstrukce mostu přes Jizeru je totiž jiná.

„Budeme teď zadávat další statický posudek. Ten musíme dělat každý rok, protože stav lávky je takový, že bez toho už to nejde. Nechceme se dostat do situace, že najednou zjistíme, že lávka je v havarijním stavu a musíme ji ze dne na den zavřít. Teď jde o to, jestli z posudku vyplyne, že novou lávku musíme začít stavět do roka, nebo ta stávající ještě dva roky vydrží. V každém případě je jasné, že životnost současného mostu se chýlí ke konci,“ řekl starosta Železného Brodu František Lufinka.

Lávka přes Jizeru je hojně využívaná. Je to totiž jednou ze dvou cest, jak se v Brodě dostat přes řeku. Tou první je most, přes který jezdí i automobilová doprava.

Uzavření lávky by tak místním zkomplikovalo život. Lávku navíc využívají i turisté, kteří míří na železnobrodské koupaliště nebo dál na Spálov a Bozkov. Je rovněž součástí cyklotrasy Greenway Jizera.

Na stavbu nové lávky se přitom město připravuje už delší dobu. „Máme už hotovou projektovou část, ta je kompletní. Náklady na novou lávku se budou pohybovat kolem 20 až 24 milionů korun. V rozpočtu je zatím nemáme, ale počítáme s nimi ve finanční rezervě,“ dodal Lufinka.

Radnice už také ví, jak bude nový most vypadat. Rozhodli o tom občané města v rámci ankety. Ze šesti návrhů vybrali lávku, která se odborně nazývá Vierendeelův nosník s podpěrami.

Právě ten je vhodný pro překonávání větších rozponů. Koryto Jizery v daném místě měří 64 metrů. Nová lávka už tak nebude mít nynější typický horní oblouk.