Z Liberce na Drážďany elektrickým vlakem po moderní trati. Do dvaceti let, doufá kraj

Eliška Marinská
  12:08
Čeští a němečtí zástupci chtějí elektrifikovat železniční trať mezi Libercem a Drážďany. Spolehlivé a rychlejší dopravní spojení by mělo přispět k rozvoji regionů. Kraj doufá, že stát do zmíněné trati investuje potřebné finance.
Polský úsek železniční trati Liberec - Žitava.

Polský úsek železniční trati Liberec - Žitava. | foto: MAFRA

Železniční trať Liberec - Žitava překonává německo-polskou hranici a řeku...
Železniční trať Liberec - Žitava překonává německo-polskou hranici a řeku...
Polský úsek železniční trati Liberec - Žitava.
Železniční trať Liberec - Žitava překonává německo-polskou hranici a řeku...
18 fotografií

Zástupci české a německé strany jednali o možné spolupráci v Hrádku nad Nisou a německé Žitavě. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty by mělo jednání vést především k tomu, aby byla elektrizovaná trať z Drážďan přes Žitavu a polský úsek do Liberce zařazená v budoucnosti do investičních plánů.

Setkání o železničním spojení Drážďany-Liberec a zároveň o elektrifikaci tratě Drážďany-Görtliz inicioval poslanec německého Bundestagu Florian Oest. „Stojíme na prahu nového období v Evropě a pro jakýkoli rozvoj regionů je základním bodem rychlé a spolehlivé dopravní spojení,“ prohlásil.

Elektrifikace je podle Půty jediná cesta, jak může být železnice konkurenceschopná. Zajistí třeba lepší dynamické vlastnosti vlakových souprav, možné zrychlení dopravy a zkrácení jízdní doby mezi stanicemi.

Současné dieselové lokomotivy dosluhují

„Hlavním problémem tratě je, že v Evropě už nikdo nevyrábí dieselové lokomotivy, takže koupit takovou soupravu je paradoxně dražší než koupit soupravu, která je buď čistě na elektrifikovaný provoz, nebo kombinací parciální elektrifikace, kde část jezdí takzvaně pod dráty a část na baterku,“ vysvětlil.

„Všechny vlaky v kraji, které provozujeme, jsou už poměrně vysloužilé dieselové soupravy. Na trhu dnes najdete občasně výrobce čisté dieselové soupravy. Většinou to je nějaká kombinace třeba diesel s baterií a předpokládá se, že diesel bude po nějaké době vyměněný,“ dodal s tím, že vlaky jsou dvacet let staré a nemohou jezdit donekonečna.

Z Liberce do Varnsdorfu vlakem stejně rychle jako autem, díky opravené trati

Zároveň zdůraznil, že česká strana je těsně před dokončením velké investice do železnice mezi Libercem a Žitavou. „Je mi trochu líto, že už při té přípravě se nemyslelo třeba na přípravu elektrifikace, protože se v České republice o elektrifikaci železnice v posledních deseti letech intenzivně hovoří,“ podotkl.

„Na saské straně v Horní Lužici považují liberecko-jablonecký region za důležitý v rámci dopravního spojení a dopravní infrastruktury,“ poznamenal Půta s tím, že chtějí zabránit dalšímu odchodu lidí, protože region se posledních třicet let vylidňuje.

Rozjet projekt co nejrychleji

Podle Půty by přeshraniční projekt mohl mít v evropské konkurenci poměrně velkou šanci na podporu. „Proto chceme plánování a nějaké první studie zahájit co možná nejdříve, abychom byli připraveni v roce 2028,“ dodal.

„Považuji tu diskusi o budoucí elektrifikaci, přípravu a projektování za nutné kroky a bavíme se tady o horizontu příštích deseti nebo dvaceti let,“ zdůraznil Půta s tím, že teď bude čekat na první jednání s nově jmenovaným ministrem dopravy, které očekává začátkem příštího roku.

„Věřím, že k posunům investic na české straně nedojde, a pokud ano, že nebudou znamenat zdržení v dalších desetiletích, ale maximálně v letech. Trať z Liberce do Drážďan byla stavěná jako jedna investice. Měla by tam být stejná soustava a stejný systém elektrifikace,“ uzavřel s tím, že bude potřeba vyjednat dohodu i s polskými vlastníky.

9. ledna 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Restaurace na Bílém Kameni vyhořela kvůli technické závadě mrazáku

U Máchova jezera v Doksech na Českolipsku vyhořela oblíbená restaurace Bílý...

Za červencový požár restaurace Bílý Kámen a přilehlé diskotéky Blue Bar u Máchova jezera mohla technická závada na mrazáku, informovala v pátek dopoledne policie. Příčinu požáru potvrdil znalecký...

Sousedova skládka kazí výhled do krajiny, dochází trpělivost lidem v Podještědí

Premium
Spoušť a nehezký výhled do krajiny. Pohled z vyhlídky u Tří Svatých v Osečné...

Spoušť a nehezký výhled do krajiny. Pohled z vyhlídky u Tří Svatých v Osečné na Liberecku kazí rostoucí množství stavebního materiálu na sousedním pozemku. Majitel odmítá, že by šlo o skládku, a...

Sigma stojí o tři hráče Liberce, chystá obří nabídku. Ani za miliardu, vzkázal Kania

Lukáš Mašek z Liberce ve střetu s Tomášem Hukem z Olomouce.

Škatulata, hýbejte se! Za necelý měsíc se ve fotbalovém světě znovu otevírá přestupové okno a velké manévry se čekají i v Chance Lize. Ostravský Baník potřebuje nakopnout, pražská Sparta by zase...

Z Liberce na Drážďany elektrickým vlakem po moderní trati. Do dvaceti let, doufá kraj

Polský úsek železniční trati Liberec - Žitava.

Čeští a němečtí zástupci chtějí elektrifikovat železniční trať mezi Libercem a Drážďany. Spolehlivé a rychlejší dopravní spojení by mělo přispět k rozvoji regionů. Kraj doufá, že stát do zmíněné...

9. prosince 2025  12:08

Vlak u Raspenavy na Liberecku srazil člověka. Železnice už je v provozu

Souběh tratí před Louny. Koleje vlevo vedou ze Zlonic.

Na železniční trati u Raspenavy na Liberecku v úterý časně ráno srazil osobní vlak člověka. Na místě zasahovali záchranáři, dotyčný utrpěl vážná zranění. Provoz na trati z Raspenavy do Hejnic už...

9. prosince 2025  6:55,  aktualizováno  11:06

Milionový dluh a spor o ředitele. Harrachov opustil spolek, o můstky dále stojí

Skokanské můstky v Harrachově už roky viditelně chátrají.

Krkonošský Harrachov vystoupil ze spolku Národní sportovní centrum Harrachov (NSC). Je ve sporu se zbývajícími dvěma zakládajícími členy, zejména se Svazem lyžařů. Stojí ale o převod staveb můstků na...

9. prosince 2025  9:50

Na nádraží nebo k rozhledně. Poptávková doprava se v Jablonci osvědčila

I na nové lince 135 v Jablonci bude jezdit elektromobil Toyota Proace Verso,...

Poptávková doprava, kterou v pilotním režimu zavedl Jablonec počátkem července, se osvědčila. Za první čtyři měsíce elektromobily přepravily téměř 1900 cestujících, nová služba se proto rozšíří i do...

8. prosince 2025  16:34

Poničené sochy ze Zahrady vzpomínek jsou opravené, policie dopadla vandala

Návštěvníci Zahrady vzpomínek v Liberci mohou opět vidět obnovená sochařská...

Návštěvníci Zahrady vzpomínek v Liberci mohou opět vidět obnovená sochařská díla. Na začátku srpna je zničil vandal. Poškodil třeba sochu Medvídka, svatozáře soch svatého Petra a Pavla a z válečného...

8. prosince 2025  12:08

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Jablonec - Bohemians 1:0, rozhodl Chramosta, gól dal po dvou měsících

Jablonečtí hráči slaví s trenérem Lubošem Kozlem trefu Jana Chramosty.

Fotbalový útočník Jan Chramosta, člen klubu ligových kanonýrů stovkařů, po dlouhé době skóroval. V pokutovém území počkal, až mu míč skočí a krásně se ze čtrnácti metrů položil do střely. Gól z...

7. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  15:04

Hraje Beethovena, z hecu se naučil finsky. Tlakem okolí úspěchy nepřijdou, ví Bažant

Cyklokrosař Kryštof Bažant v pohárovém závodě v Kolíně,

Když se měl po základní škole rozhodnout, jestli dá přednost hudbě, nebo cyklistice, sport zvítězil na celé čáře. A byla to dobrá volba. Osmnáctiletý Kryštof Bažant sbírá úspěchy na světové scéně v...

7. prosince 2025  10:45

Bezpečnostní chyby na školách? Mohou za ně i rodiče nebo přidržování dveří

Do bezpečnosti ale investují i samotná města. Nový systém zabezpečení má třeba...

Školy se v posledních letech snaží zajistit lepší zabezpečení, aktivně se připravují i na krizové situace. V Libereckém kraji jsou na tom školy ve srovnání s ostatními v republice podobně. Podle...

7. prosince 2025  8:36

Při požáru v panelovém domě v Tanvaldu zemřel muž, 30 lidí bylo evakuováno

Policie (ilustrační foto)

Při požáru v bytě v panelovém domě v Tanvaldu na Jablonecku zemřel v noci na neděli sedmačtyřicetiletý muž. Podle mluvčí regionální policie Dagmar Sochorové bylo z vrchních pater domu evakuováno 30...

7. prosince 2025  7:30

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Dukla - Liberec 1:1, rozjetí Severočeši se na Julisce zasekli, až v závěru srovnal Krollis

Fotbalisté Dukly se radují z gólu Michala Kroupy.

Liberečtí fotbalisté v 18. kole Chance Ligy nedokázali potvrdit skvělou formu. Na hřišti pražské Dukly pouze remizovali 1:1, když se v úvodní části prosadil domácí Kroupa. V závěru vystřelil Slovanu...

6. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  18:01

Novinky v parkování u liberecké univerzity: jen pro rezidenty či za poplatek

Areál Technické univerzity v Liberci

Řidiči už v některých ulicích kolem Technické univerzity v Liberci (TUL) nezaparkují. Liberečtí radní rozhodli, že parkování v ulici Bendlova, Boční nebo třeba Vrbova bude pouze pro rezidenty.

6. prosince 2025  7:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.