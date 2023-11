Péče zdraží. A bude méně lidí, kteří ji zaplatí, varuje ředitel nemocnice

Aktuálně hýbou českým zdravotnictvím hromadné výpovědi mladých lékařů, jejichž dopady nemocnice začnou pociťovat od tohoto prosince. Například v liberecké nemocnici nebude sloužit hodiny navíc asi čtyřicet lékařů. Jaký je stav ve vaší nemocnici a jste na problém připraveni?

Mám informaci, že výpověď u nás podá asi čtyřicet lékařů z přibližně sto čtyřiceti, kteří u nás pracují. Bereme to vážně a na prosinec se chystáme. Pořád ale věříme, že dojde k nějaké dohodě Sekce mladých lékařů České lékařské komory s ministrem zdravotnictví respektive vládou. Ale ve hře je i varianta, že dohoda nebude a k omezení přesčasů dojde. Pro nás to znamená, že zajistíme veškerou akutní péči, ale do určité míry omezíme plánovanou péči. Takže dotkne se nás to, ale věříme, že to nebude v nějakém zásadním rozsahu.

Za samozřejmost bych považoval navrácení poplatku za stravu. Nevidím nejmenší důvod, proč bychom ji lidem měli hradit ze zdravotního pojištění. Bohužel si myslím, že je to neprůchodná věc.