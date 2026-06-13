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Cimrmanovskou jízdu bičoval hustý liják, cyklisty vítal v cíli Zdeněk Svěrák

Jan Pešek
  19:24
Ani hustý déšť neodradil přes sedmdesát cyklistů na historických kolech, kteří v sobotu vyrazili na spanilou jízdu po Cyklostezce Járy Cimrmana. V cíli, u kostela svatého Františka z Assisi v Tanvaldu, na ně čekal početný dav v čele se Zdeňkem Svěrákem a dalšími herci Žižkovského divadla Járy Cimrmana.

„Několikrát jsem tu zažil déšť, ale takhle hustý ještě nikdy. Myslel jsem si, že ani nevyjedou,“ svěřil se Svěrák, který se do Tanvaldu na spanilou jízdu vrací už dvacet let.

„Jednou jsem se dokonce zúčastnil na kole a měl jsem tu čest být poslední. U kostela všichni čekali, až dojedu,“ smál se Svěrák, který v březnu oslavil devadesáté narozeniny, což zmínil i při děkovné řeči adresované účastníkům jízdy.

Zdeněk Svěrák vítal v cíli účastníky cimrmanovské jízdy. (13. června 2026)
Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana (13. června 2026)
Zdeněk Svěrák vítal v cíli účastníky cimrmanovské jízdy. (13. června 2026)
Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana (13. června 2026)
16 fotografií

„Je krásné vidět dospělé lidi, jak si hrají. Je to, myslím, životodárné a prospěšné. Lidé, kteří hrajou, se kolikrát dožijí i devadesáti let.“

Letošní, již jednadvacátý ročník spanilé jízdy, oslavil fiktivního českého génia Járu Cimrmana a připomněl zdejší cyklostezku, která nese jeho jméno.

„Je to hodně náročná trasa, obzvlášť na historických kolech. Na cestě je devět zastávek, které připomínají život a dílo Járy Cimrmana,“ vysvětlila Kateřina Preusslerová ze svazku obcí Mikroregionu Tanvaldska, který akci pořádá.

Změna trasy

Cyklostezka s podtitulem Na kole kolem Liptákova vede z Návarova přes Tanvald, Desnou, Kořenov až na Jizerku. Letos ale účastníci začínali kvůli opravám silnice ve Velkých Hamrech.

„Bylo to skvělé, protože když jsme startovali, nepršelo. Pak jsme lehce zmokli, ale následně jsme měli nádherné počasí, tedy až do cíle, kde jsme zase zmokli,“ smál se v cíli starosta Tanvaldu Jan Prašivka, který na zhruba dvanáctikilometrovou trať oblékl historický kostým složený z vlněného oblečení, anoraku a klobouku.

„Volil jsem zimní variantu, protože když je člověk mokrý ve vlně, tak je mu prý teplo, což se potvrdilo. Připadám si jako potní chýše.“

Cimrmani slavili v Jizerských horách 50 let. Svěrák dostal Podhlednu

A proč vlastně cyklostezka na Tanvaldsku nese název po českém velikánovi? „Byl to kraj jeho stáří. Byl tu velice spokojen, což vyjádřil i básní Tady pobudu. My jsme mu pak postavili maják nahoře v Příchovicích U Čápa,“ podotkl Zdeněk Svěrák před večerním představením Posel z Liptákova ve zdejším Kině Jas.

„Já se na každé představení těším víc než zamlada. Tenkrát to pro mě byla práce, která měla před sebou neznámý počet let, ale teď už vím, že to nebudou desítky, tak si každého představení vážím. Ale také už předávám své role mladším, například učitele v Třídní knize jsem hrál padesát let a teď za mě hraje Vojta Kotek,“ dodal.

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