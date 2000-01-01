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Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či vzácní hosté. Překvapením byla účast skladatele Jaroslava Uhlíře, který se na společenských událostech vyskytuje zřídkakdy. Podívejte se, jak to v areálu penzionu U Čápa vypadalo.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Jaroslav Uhlíř dorazil do Příchovic v dobré náladě. Jeho návštěva byla pro Zdeňka Svěráka, se kterým dlouhá léta spolupracoval a společně napsali nespočet hitů, příjemným překvapením.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Uhlíř se věnoval nejen Svěrákovi a dalším členům divadla, jehož byl krátce součástí, ale také fanouškům. Ochotně podepisoval knihu, která vyšla k šedesátému výročí souboru.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Knihu pokřtili přímo během oslav. Nese všeříkající název Divadlo Járy Cimrmana - Šedesát let vyprodáno a jejím kmotrem se stal Miloň Čepelka.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
„Knížko, ať se líbíš a ať se prodáváš. Přeji ti, abys zmizela z pultů a aby následovaly pořád a pořád další dotisky,“ pronesl Čepelka během křtu. I on letos slaví kulatiny. Z pomyslného dortu sfoukl devadesát svíček.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Název knihy a popisky k fotografiím vymyslel Zdeněk Svěrák, též čerstvý devadesátník. „Ta knížka je samá fotografie. A já jsem musel ke každé napsat vtipný text. Uznávám, že ne všechno je vtipné, protože to nejde. Ale říkal jsem si, že když budou dva nevtipné, třetí zase vynikne, tak mi to odpusťte. A také jsem vymyslel název,“ vysvětloval v Příchovicích Svěrák.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Svěrák o Čepelkovi tvrdí, že je to jeho nejlepší, dokonce osudový kamarád. „Divadlo by bez něj nevzniklo, i když pro něj nic nenapsal. Jako autor není humorista, je lyrik, ale jako herec humorista je, a to veliký,“ tvrdí Svěrák.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Zdeněk Svěrák také převzal plaketu za nejoblíbenější postavu napříč všemi hrami divadla. Fanoušci rozhodli, že mají nejradši Karla Infelda Prácheňského ze hry Záskok, kterou ztvárňuje právě Svěrák, ale dřív ožívala díky Ladislavu Smoljakovi.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Důležitého úkolu se chopil herec Petr Brukner. Odhalil ceduli Třída Járy Cimrmana. Právě po fiktivním géniovi se nově jmenuje část cesty mezi Tanvaldem a Příchovicemi.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Brukner (uprostřed dobově oblečených dam) nedávno prohlásil, že po jubilejní šedesáté sezoně v divadle skončí. Zdeněk Svěrák ho označil za defétistu, tedy někoho, předčasně vzdává boj, a oznámil fanouškům, že Bruknera přemluvil k setrvání v souboru.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Do Příchovic dorazila většina herců Divadla Járy Cimrmana. Do Jizerských hor zavítali (zleva) Petr Reidinger, Marek Šimon, Robert Bárta, Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Josef Čepelka, Petr Brukner a Miroslav Táborský.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Součástí programu byla i Spanilá jízda na historických kolech. Účastníky čekalo převýšení 300 metrů. Někteří trať zvládli i na dvojkole.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Miroslav Táborský a Zdeněk Svěrák v Hospodě na mýtince (září 2026)
Petr Reidiger a Miroslav Táborský v Hospodě na mýtince
Zdeněk Svěrák jako Jan Amos Komenský, Petr Reidinger jako sv. Václav a Bořivoj Penc jako Jan Hus v cimrmanovské hře České nebe. Divadlo Járy Cimrmana je známé svým vytříbeným citem pro češtinu. Nemusí mluvit spisovně, ale… „Spisovná čeština je daná poměrně tvrdými pravidly. Ale jazyk nelze svázat do jedné pevné a neměnné normy, jazyk se vyvíjí,“ vysvětluje své pojetí jazykové estetiky doc. Oliva. „Naproti tomu prestižní formu češtiny vnímám jako takovou, která má vysokou estetickou úroveň, byť nemusí být stoprocentně spisovná.“
Autor: Port David, MAFRA
Ze zkoušek speciálního představení Psaní do nebe aneb 50 let Divadla Járy Cimrmana
Autor: Dan Materna, MAFRA
Jan Kašpar (uprostřed) ve hře Vražda v salónním coupé v Divadle Járy Cimrmana. (27. ledna 2013)
Autor: Michal Sváček, MAFRA