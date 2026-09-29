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OBRAZEM: Dojemné setkání Svěráka s Uhlířem, defétista Brukner. Jak slavili Cimrmani
Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či...
Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála
Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...
Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice
Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....
Na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou najelo auto do davu. Pět lidí se zranilo
Pěti zraněnými skončil sobotní tuningový sraz v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. Řidič černého Mustangu totiž, při soutěži o nejhlasitější auto, nečekaně najel do přihlížejícího davu lidí. Podle...
Na náměstí pouť, v ulicích kriminálka. V Rovensku testují ženy, místní mají podezření
Kriminalisté rozplétají smrt novorozence v Rovensku pod Troskami. V pátek ráno začali odebírat vzorky DNA u místních žen, aby našli matku, která dítě porodila. První výsledky testů by měla policie...
Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží
Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...
Recidivista ukradl z rodinného domu jogurty i bonbóny, hrozí mu tři roky vězení
Tři roky vězení hrozí recidivistovi, který se v Jablonci nad Nisou oknem vloupal do rodinného domu, ze kterého si odnesl různé potraviny. Vše uložil do batohu, který tam našel. Dům opustil opět...
Na Liberecku hořely bývalé zemědělské budovy, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu
Bývalé zemědělské budovy ve Všelibicích - Březové na Liberecku zachvátil v úterý v noci rozsáhlý požár. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Výši škody a příčinu teprve zjišťují. Událost...
Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála
Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...
Olympijský vítěz Alberto Tomba se vrací do Liberce, bude hvězdou festivalu Sportfilm
Olympijský vítěz, mistr světa a držitel velkého i malého Křišťálového glóbu Alberto Tomba míří do Liberce. Bývalý italský lyžař, specialista na slalom a obří slalom, bude jednou z hlavních hvězd...
Kdo kandiduje v Liberci? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026
Komunální volby 2026 v Liberci se konají 9. a 10. října a Liberečané v nich rozhodnou o obsazení 39 křesel v Zastupitelstvu města Liberce. O jejich hlasy se uchází 11 zaregistrovaných volebních...
OBRAZEM: Dojemné setkání Svěráka s Uhlířem, defétista Brukner. Jak slavili Cimrmani
Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či...
Mladým by pomohly byty se symbolickým nájmem, říká liberecký lídr SPD
Tomáš Paleček, lídr kandidátky hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou strany Trikolora, chce změnit přístup Liberce k bydlení, parkování i odpadům. Kritizuje velké projekty současného...
Čínská auta dolaďují v Česku. Maskovaná MG se zastavila v pivovaru
Značka MG se evropských trzích – včetně toho českého – velmi dobře etablovala. Patří k nejprodávanějším čínským automobilům v Evropě, tradiční britskou značku totiž vlastní čínský koncern SAIC....
Skoro hladím kulisy. Vím, že tu nebudu věčně, říká k 60. sezoně Zdeněk Svěrák
V březnu oslavil devadesátku, v neděli slavnostně zahájil už šedesátou sezonu Divadla Járy Cimrmana. Z akce v jizerskohorských Příchovicích si Zdeněk Svěrák dokonce odvezl cenu za ztvárnění...
Stavební pozemek pro smíšenou výstavbu…
Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
Na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou najelo auto do davu. Pět lidí se zranilo
Pěti zraněnými skončil sobotní tuningový sraz v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. Řidič černého Mustangu totiž, při soutěži o nejhlasitější auto, nečekaně najel do přihlížejícího davu lidí. Podle...
Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice
Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....