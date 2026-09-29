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OBRAZEM: Dojemné setkání Svěráka s Uhlířem, defétista Brukner. Jak slavili Cimrmani

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Zdeněk Svěrák se na oslavách Divadla Járy Cimrmana potkal s Jaroslavem Uhlířem... Zdeněk Svěrák se na oslavách Divadla Járy Cimrmana potkal s Jaroslavem Uhlířem... Jaroslav Uhlíř na oslavách Divadla Járy Cimrmana (27. září 2026) Divadlo Járy Cimrmana slavilo v Jizerských horách. (27. září 2026) Divadlo Járy Cimrmana slavilo v Jizerských horách. (27. září 2026) Zdeněk Svěrák se zúčastnil oslav Divadla Járy Cimrmana v Příchovicích. (27.... Divadlo Járy Cimrmana slavilo v Jizerských horách. (27. září 2026) Divadlo Járy Cimrmana slavilo v Jizerských horách. (27. září 2026) Divadlo Járy Cimrmana slavilo v Jizerských horách. (27. září 2026) Divadlo Járy Cimrmana slavilo v Jizerských horách. (27. září 2026) Divadlo Járy Cimrmana slavilo v Jizerských horách. (27. září 2026) Divadlo Járy Cimrmana slavilo v Jizerských horách. (27. září 2026)
Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či vzácní hosté. Překvapením byla účast skladatele Jaroslava Uhlíře, který se na společenských událostech vyskytuje zřídkakdy. Podívejte se, jak to v areálu penzionu U Čápa vypadalo.

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