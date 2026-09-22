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Restaurační byznys čekají těžké časy, říká Pohlreich. A přiznal, jaký burger jí nejraději

Jan Pešek
  12:02

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Zdeněk Pohlreich otevřel v Liberci novou pobočku sítě Mama’s Burger. (20. září 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Příští rok oslaví sedmdesátku, ale v tempu nepolevuje. Zdeněk Pohlreich každý týden uděluje rady kuchařům v nové sérii pořadu Ano, šéfe!, ke svým posluchačům promlouvá z několika podcastů a nezapomíná ani na síť bister Mama’s Burger, kterou spoluvlastní. Naposledy se zúčastnil slavnostního otevření liberecké pobočky.

V rozhovoru pro iDNES.cz šéfkuchař a podnikatel Zdeněk Pohlreich hovoří o svém jubileu, vyhlídkách současné gastronomie i rozvoji sítě Mama’s Burger.

Momentálně běží v televizi devátá řada Ano, šéfe! Jaké máte ohlasy?
Televize je spokojená, což je rozhodující. Už jsme dokonce roztočili další sérii na příští rok.

Baví vás to ještě?
Já jsem spokojenej, pořád mě to baví. Na docela dlouho jsem si od toho odfrknul. Nakonec se ukázalo, že lepší formát se stejně asi vymyslet nedá. Přestože si nemyslím, že některé věci, které vznikly v tom mezidobí, byly špatné.

Nastupuje neosocialismus až neokomunismus, který lidem strašně prodražuje život. Spousta věcí se centralizuje a obrovským způsobem stoupají náklady na provoz jakéhokoliv zařízení.

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