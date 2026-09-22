V rozhovoru pro iDNES.cz šéfkuchař a podnikatel Zdeněk Pohlreich hovoří o svém jubileu, vyhlídkách současné gastronomie i rozvoji sítě Mama’s Burger.
Momentálně běží v televizi devátá řada Ano, šéfe! Jaké máte ohlasy?
Televize je spokojená, což je rozhodující. Už jsme dokonce roztočili další sérii na příští rok.
Baví vás to ještě?
Já jsem spokojenej, pořád mě to baví. Na docela dlouho jsem si od toho odfrknul. Nakonec se ukázalo, že lepší formát se stejně asi vymyslet nedá. Přestože si nemyslím, že některé věci, které vznikly v tom mezidobí, byly špatné.
Nastupuje neosocialismus až neokomunismus, který lidem strašně prodražuje život. Spousta věcí se centralizuje a obrovským způsobem stoupají náklady na provoz jakéhokoliv zařízení.