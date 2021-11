Virtuální vesmír i vlastní rum. Umíme i únos z diskotéky, říká šéf továrny na zážitky

Stále oblíbenější jsou i dárky ve formě adrenalinového zážitku. „V člověku to zanechá trvalejší emoce,“ říká Peníška. Nic na tom nezměnil lockdown ani omezení spojená s covidem.

Dokážete při prodeji zážitků vypozorovat trendy?

Děláme to už šestnáct let, takže určité trendy se vysledovat dají. Ale existují i věčné stálice. Třeba tandemový seskok padákem frčí pořád, to samé bungee jumping, vzestupnou tendenci mají lety balonem. Těm hodně pomohl film Vratné lahve. Jsou však i věci trendovější. Třeba jízda vozem Hummer, o to už dnes není takový zájem. Dřív to patřilo k top nejprodávanějším zážitkům, protože jde o velké americké nadupané auto. Ale zájem vydržel jen dvě sezony.