Na můstcích se neskáče, lyžaři přesto chtějí v Harrachově mistrovství světa

„Rádi bychom u nás zase přivítali takto prestižní skokanskou akci. Potřebujeme ale od státu záruku, že dá peníze na rekonstrukci harrachovského areálu,“ řekl sekretář svazu Jakub Čeřovský. Žádost o pořádání MS bude Mezinárodní lyžařská federace projednávat v červnu.

„Chápu kandidaturu na MS jako tlak Svazu lyžařů na to, aby se konečně něco dělo. Můstky spoustu let chátrají, bylo už dost akcí na jejich záchranu, ale výsledek se nedostavil,“ uvedla starostka Harrachova Eva Zbrojová.

Podle ní je vše stále na začátku. Dění má rozhýbat Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při obnově a rozvoji areálu Harrachov. Tedy nejen skokanských můstků, ale i běžeckého kolečka.

Podepsat ho mají Český olympijský výbor, Svaz lyžařů, spolek Klasický areál Harrachov, který provozuje můstky, Liberecký kraj a město Harrachov. Na městě už memorandum schválili, ve středu ho bude projednávat krajské zastupitelstvo. Úplně hladce to ale asi nepůjde.

Kraj pomůže, do spolku se mu ale vstupovat nechce

Nejasnosti totiž panují kolem spolku Klasický areál Harrachov (KAH). Zastupitelé Harrachova schválili, že do něj město vstoupí pod podmínkou, že se členem spolku stane i Liberecký kraj. A tomu se zatím nechce.

„Není pořád jasné, kdo vlastně bude do budoucna areál spravovat. Také není vyjasněné vlastnictví všech pozemků a majetků,“ zdůvodnil náměstek hejtmana Petr Tulpa. Krajské zastupitele na to v podkladech pro jednání upozorňuje i právní odbor kraje.

Přesto podle Tulpy nechce kraj rozvoj areálu brzdit. Je připraven zaplatit ze svého zpracování investičního záměru. Materiál popíše, co všechno se musí na sportovišti opravit a postavit, i jaký to bude mít dopad na okolí.

„Investiční záměr nás přijde na pět až pět a půl milionu korun. Představa sportovců byla, že bude zahrnovat území celé Čertovy hory přes můstky až k Rýžovišti. Počítalo se tam s velkým parkovacím domem, bazénem, U-rampou, bobovou dráhou, novými sjezdovkami. S odkazem na to, že se s Harrachovem počítalo jako s národním lyžařským centrem pro trénink skokanů, běžkařů, biatlonistů i sjezdařů. My si myslíme, že takhle velké investice nejsou nutné. Důležité je opravit můstky. Na mamutí by měla vést lanovka nebo výtah, aby to bylo zajímavé i pro turisty. Potom zmodernizovat běžecké kolečko a udělat přístupové silnice,“ popsal Tulpa.

Další miliony poputují na projektovou dokumentaci

Postoj kraje je podle starostky Zbrojové alfou a omegou všeho. „Velmi si vážím, že kraj je ochoten zaplatit zpracování investičního záměru. Konečně se bude dát od něčeho konkrétního odpíchnout. Doteď se pořád jen mluvilo a nic. Teď se k tomu musí ještě postavit sportovci.“ Investiční záměr by měl být hotový do konce roku.

Pořád to ale bude jen studie, podle které se stavět nedá. K tomu je zapotřebí projektová dokumentace, která stanoví, kolik to vše bude stát. Její pořízení přijde na další miliony korun. Zatím není jasné, kdo je zaplatí. Zda sportovní svazy s přispěním města a kraje, nebo stát, který by měl platit i rekonstrukci areálu.

„Projektová dokumentace se bude zpracovávat minimálně dva roky. Opravdu minimálně. I proto jsem trochu skeptický k pořádání mistrovství světa v roce 2024. Bojím se, že se to nedá stihnout. I když chápu, proč to Svaz lyžařů udělal,“ dodal Tulpa.