V Turnově spouští program proti závislostem, pomůže dětem i rodičům

V programu, který město spouští samo bez pomoci kraje, jde zároveň také o způsob nabídnutí odborné pomoci jak pro žáky základních a středních škol, tak pro jejich rodiče a učitele.

Městská policie už teď vede první fázi kampaně, kdy metodik prevence dochází do jednotlivých škol a účastní se aktivit, které si dané školy pro řešení této problematiky připravily. Zároveň se jedná i o besedy pro rodiče a pro učitele, kde se nejzákladnější formou informuje o rizikovém chování nebo problémech, které se u dětí vyskytují.

„Hlavní obětí toho všeho jsou rodiče. Často nerozumí tomu, co jejich dítě na sociálních sítích dělá, a rozhovory o škole se většinou smrsknou na výsledky testů a známky na vysvědčeních než na debatu, jak se dítěti ve škole daří po psychické stránce,“ řekla místostarostka Petra Houšková.

Katalog odborníků nabízí i dalším školám

V rámci kampaně jsou vytipovaná témata, která by jednotlivé školy rády řešily a která zajímají jak žáky, tak i jejich rodiče a učitele. Mezi těmito tématy se objevují například šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, extremismus nebo i otázky pohlavní identity. Město připravilo katalog, kde jsou zmapováni odborníci, a také organizace z celého kraje, které jsou ochotné se školami spolupracovat. V rámci jejich balíčku se tak budou konat workshopy, semináře a interaktivní programy zaměřené jak na žáky, tak na učitele a rodiče. „Pokud bude zájem, rádi poskytneme katalog dalším školám v regionu,“ dodala Houšková.

V Turnově zároveň začne působit i klinický psycholog, a to v areálu městské nemocnice. „Ti, co budou potřebovat pomoct nebo poradit, budou moci docházet i bez objednání, nebudeme je tak muset poslat někam mimo město, kde by museli zdlouhavě čekat na domluvený termín,“ přiblížila hlavní podněty pro zřízení ordinace Houšková. Pro veřejnost se pak v rámci projektu chystají různé aktivity. Ty budou odprezentovány 19. května na Den zdraví, který bude probíhat v areálu centra Fokus ve Skálově ulici.

Následně půjde o hlavní téma týdne, který pořádá právě centrum Fokus s názvem (NE)BLÁZNI, TURNOVE! Ten se bude konat od 11. do 16. září. Z iniciativy městské policie bude otevřena i kancelář prevence v prostorách městské policie. Bude se jednat o základní záchytné místo, kam mohou zájemci z řad veřejnosti, učitelů i dětí přijít, když se budou chtít poradit, jak problémy řešit, nebo na koho se obrátit. „Dostupná bude také telefonická linka, případně e-mailová adresa, kam se budou moci obrátit,“ sdělil manažer prevence kriminality turnovské městské policie Vladimír Hladík.

Nezávisle přijít a sdílet

Centrum Fokus Turnov zároveň spustí program „Únikový východ“. Bude se jednat o volnočasovou odpolední aktivitu v rámci poskytování sociálně rehabilitačních aktivit. Je určený osobám, které se ocitnou v duševní nepohodě, nebo čelí problémům a potřebují indikovanou pomoc.

V určený čas tam bude dostupná pomoc odborníků, psychoterapeutů, celý projekt bude probíhat formou nezávislé možnosti - přijít a sdílet. Služba má fungovat každý týden odpoledne a problém se buď podaří vyřešit přímo na místě, nebo může být doporučena dlouhodobější terapeutická péče.

Celý program se bude financovat buď přímo z rozpočtů jednotlivých škol, které mají přidělované peníze od ministerstva školství, nebo je možnost dotace od kraje. Samo město pak na doplňkové platby vyčlenilo 120 tisíc korun ze svého rozpočtu.