Zastupitelé České Lípy musí k výslechu, policii zajímá zakázka za 700 milionů

Tato dopravní firma se v České Lípě dostala k zakázce za tři čtvrtě miliardy korun. Radnice ji v rozporu s ustálenými zvyky uzavřela v den voleb bez vědomí zastupitelstva, což vyvolalo podezření, že zakázce někdo „pomohl“.

Ještě předtím chtěla radnice založit s BusLine společný dopravní podnik, což se rovněž neobešlo bez kritiky Transparency International a sdružení Oživení.

Prozatím prvním byl u výslechu dnes již bývalý zastupitel Zdeněk Ježák (NaS). „Mám radost, že ta kauza nezapadla a někdo se jí věnuje, že to policii zajímá. Od začátku tvrdím, že jde o sofistikovaný podvod. Jde o hodně peněz. I proto před volbami vyšel dehonestující leták mířící primárně na zastupitele, kteří byli proti společnému dopravnímu podniku,“ potvrdil Ježák.

O tom, co konkrétně policisty zajímalo, ale mluvit odmítl. „Nemůžu říct detaily, neboť policie chce vyslechnout všechny zastupitele a já nikoho nechci předem ovlivnit tím, že bych něco vyzradil,“ omluvil se Ježák.

Někdejší místostarosta se neobává

Pozvánka k výslechu přistála ve schránce také Petru Skokanovi, Štěpánu Slanému, Tomáši Vlčkovi nebo Petru Jeníkovi. „Jsem rád, že se tento problém neuzavřel a stále se řeší. Za mě jde o zcela jasné poškození našeho města velmi netradičním rozhodnutím bývalé rady,“ svěřil se Štěpán Slaný (Živá Lípa).

Petr Jeník (Piráti) jde podat vysvětlení 13. září. „Nic bližšího nevím. Mohu se jen domýšlet. Napadá mě pouze zakázka za tři čtvrtě miliardy na provozování MHD v České Lípě, kterou uzavřelo bývalé vedení radnice na poslední chvíli bez vědomí zastupitelů, přičemž i dle mého názoru tím porušili zákon. O takovéto zakázce totiž mělo rozhodovat zastupitelstvo a ne jen těch pár vyvolených v radě města,“ řekl MF DNES Jeník.

O policejním vyšetřování ví i občanské sdružení Oživení, které spolu se společností Transparency International kritizovalo vzájemné námluvy České Lípy a BusLine.

„Domnívám se, že pokud chce policie slyšet všechny zastupitele, tak jde právě o jejich hlasování o veřejné zakázce. Pokud vím, tak představitelé BusLine byli v hledáčku policie déle, takže v odposleších mohou být i informace o vývoji připrav zakázky, kdy se vedení města snažilo přijít s modelem, který by BusLine upřednostnil pokud možno bez soutěže. Bylo to celkem okaté, na což jsme upozornili všechny zastupitele otevřeným dopisem. Nakonec to provedli skrze veřejnou zakázku s kvalifikačními kritérii nastavenými velmi podezřele ve prospěch BusLine. Tipoval bych tedy, že vyšetřování se bude ubírat tímto směrem,“ naznačil právník Oživení Marek Zelenka.

Připomeňme, že zakázku s BusLine prosadili v radě města představitelé tehdejší vládní koalice ODS a ČSSD. Ti podle informací MF DNES půjdou k výslechu až jako poslední.

„Zatím mi nic nepřišlo. Ale neobávám se, ta zakázka byla naprosto čistá, připravovala ji pro nás renomovaná právní kancelář. Ať to policie klidně prošetří, jsem v klidu,“ glosoval někdejší místostarosta a současný opoziční zastupitel Juraj Raninec (ODS).

Jeho politický souputník Karel Tejnora se podivuje tomu, proč výslechy přicházejí až teď, bezmála rok poté, co k podpisu smluv došlo.

„Ono je dnes v módě podávat na politiky trestní oznámení, možná to pramení odtud. Každopádně já nepatřím k těm, kterým se hystericky ježí chlupy na těle jen při vyslovení jména BusLine. S jejich službami pro město jsem spokojen. Žádná korupce ani klientelismus v tom nebyly, to odmítám. Dál se živím prací. A jak mohla Česká Lípa dopadnout, můžeme vidět na případu opravy silnice z Mimoně do Mnichova Hradiště. Kraj práce zastavil, protože do zakázky se přihlásila jen jedna firma. Podobně bychom tedy my dnes byli bez MHD, kdybychom nejednali,“ reagoval Tejnora.