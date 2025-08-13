Kráva zapadla po krk do bahna, vyprostili ji hasiči s lopatami a nakladačem

  11:31
Netradiční výjezd zažili v úterý odpoledne dobrovolní i profesionální hasiči v obci Dubá na Českolipsku. Zachraňovali krávu po krk zapadlou do bahna. Zvíře se jim nakonec podařilo vyprostit pomocí lopat a následně díky popruhům a nakladači.
Krajské operační a informační středisko obdrželo informaci o zvířeti zapadlém až po krk do bahna v úterý odpoledne. Nacházelo se v blízkosti obce Dubá, v části obce Deštná na Českolipsku.

„Na událost vyjeli profesionální hasiči z Doks a České Lípy a také dobrovolní hasiči z Dubé. Po příjezdu na místo události hasiči krávu vyprostili pomocí lopat, popruhů a nakladače,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jaroslava Benešová.

Pasoucí se kráva spadla do bazénu, vytáhnout ji museli hasiči

Přítomní hasiči krávu po úspěšném zásahu ještě také opláchli od bláta a následně v pořádku předali majitelce.

Liberecký Gabriel oslavil první ligovou trefu. S tátou góly neřešíme, smál se

Po centru na přední tyč pojistil stoper Šimon Gabriel Liberci domácí výhru nad Duklou 2:0, skóroval v pádu hlavou. Byla to jeho první trefa v nejvyšší české fotbalové soutěži.

9. srpna 2025  21:27

Liberec - Dukla 2:0, hosty načala obří minela brankáře, dorazil je Gabriel

Fotbalisté Liberce i ve druhém domácím utkání sezony zvítězili. V duelu 4. kola proti Dukle jim výrazně pomohl kiks hostujícího gólmana Rihardse Matrevicse, jenž neudržel v rukavicích slabou střelu...

9. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:33

