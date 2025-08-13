Krajské operační a informační středisko obdrželo informaci o zvířeti zapadlém až po krk do bahna v úterý odpoledne. Nacházelo se v blízkosti obce Dubá, v části obce Deštná na Českolipsku.
„Na událost vyjeli profesionální hasiči z Doks a České Lípy a také dobrovolní hasiči z Dubé. Po příjezdu na místo události hasiči krávu vyprostili pomocí lopat, popruhů a nakladače,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jaroslava Benešová.
|
Pasoucí se kráva spadla do bazénu, vytáhnout ji museli hasiči
Přítomní hasiči krávu po úspěšném zásahu ještě také opláchli od bláta a následně v pořádku předali majitelce.