Zápach jako od prasat. Chatařům nevoní čistička u Máchova jezera

Nepříjemný zápach sotva půl kilometru od Máchova jezera se dotýká všech – fotbalistů, kteří hrají na nedalekém hřišti, dětí, které tráví čas na táboře jen pár desítek metrů od páchnoucí čistírny odpadních vod (ČOV), i místních hoteliérů, kterých se znechucení hosté ptají na jeho původ.

„V osmdesáti procentech vítr fouká ze západu a severozápadu, takže se to na nás pořád valí a dostáváme to z první ruky. Vyndám si snídani, začnu mazat chleba, a když to přijde, musím utéct dovnitř. Na ten smrad se nedá zvyknout,“ popisuje Vladimír Otta, jehož chata je od čistírny téměř na dohled.