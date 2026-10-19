Pouze kmenoví pracovníci, autobusem až domů. Drylock je zaměstnavatelem roku

„Každý rok ocenění vnímáme jako potvrzení, že jdeme správným směrem. Celkem už jich máme na kontě dvanáct. Řekl bych ale, že zaměstnanci nejvíce ocení každodenní věci, které mají přímý dopad na jejich práci i život,“ podotkl Ondřej Kout z Drylock Technologies. Ocenění společnost získala v kategorii firem do pěti tisíc zaměstnanců.
Podle Kouta se firma při hledání pracovníků potýká se stejnými problémy jako další průmyslové podniky. „Je pro nás stálou prioritou kromě stability a dobré práce i to, abychom měli pouze kmenové zaměstnance,“ dodal Kout.
Drylock zároveň pokračuje ve výstavbě nového skladu a hledá nové pracovníky především do výroby. Pro zájemce z Českolipska zavedl také novou svozovou linku.
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Podnik v Hrádku denně chrlí 12 milionů dětských plen, je největší na světě
„I tady platí, že lidi vozíme na směnu i zpátky domů. Kromě několika zastávek v České Lípě mohou lidé nastoupit také v Zákupech, Bohaticích, Mimoni, ve Stráži pod Ralskem, Dubnici a poslední zastávkou před Drylockem jsou Janovice v Podještědí,“ vysvětlil Kout. Nová trasa doplňuje dosavadní svozové linky z Liberce, Dolní Řasnice, Rumburku či Nového Boru.
Hrádecký závod je hlavním z celé skupiny Drylock Technologies se sídlem v Belgii. Ta provozuje osm továren po celém světě. V místních laboratořích firma pracuje na zdokonalování vlastností plen, které uspěly v nezávislých spotřebitelských testech v řadě zemí. Firma své hygienické výrobky dodává na trh po celém světě, zejména do západní Evropy.
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23. května 2023