Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Ralsku plánují obří datové centrum pro AI, spotřebu bude mít jako krajské město

Autor: ,
  13:07

Soukromý investor připravuje v Ralsku na Českolipsku výstavbu obřího datového centra AI. | foto: Liberecký kraj

Výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci (AI) připravuje v průmyslové zóně v Ralsku na Českolipsku soukromý investor. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivů na životní prostředí, takzvanou velkou EIA. Posoudit je třeba i kumulaci s dalšími záměry v území, uvedl hejtman Martin Půta. Kraj na nedalekém letišti připravuje výstavbu velké fotovoltaické elektrárny.

Podle informačního systému EIA chce společnost Ralsko AI Campus vybudovat na pozemku o rozloze zhruba 6,5 hektaru v části Kuřívody šest datových bloků s rezervovaným příkonem ze sítě 86 megawattů (MW). To odpovídá odběru města o velikosti Liberce či Ústí nad Labem.

Pro srovnání datové centrum, které chystají České radiokomunikace v Praze na Zbraslavi, má zajištěný příkon 26 megawattů, firma ale podala žádost na dalších 100 megawattů.

Firma slíbila stáčírnu, městské pozemky ale nedostala. Spor míří k soudu

Datové centrum AI v Kuřívodech by mělo stát na místě brownfieldu, samotné budovy budou mít rozlohu téměř 1,6 hektaru a budou vysoké necelých 15 metrů. V případě výpadku elektřiny ho bude zásobovat 48 záložních dieselagregátů o celkovém výkonu 115,3 MW.

Nádrže mají pojmout přibližně 245 tun nafty. Ralsko zatím podle starosty Miloslava Tůmy (ANO) o záměru podrobné informace nemá, investor ho obyvatelům nepředstavil, mezi lidmi ale podle něj podobné obří projekty velkou podporu nemají.

„Záměr takového rozsahu potřebuje důkladné posouzení. V našem vyjádření upozorňujeme hlavně na provoz záložních dieselagregátů, spotřebu vody pro chlazení, využití vznikajícího tepla a zásah do zeleně. Potřebujeme mít jistotu, že budou všechny dopady na okolí řádně prověřené a že případný provoz bude mít jasně stanovené podmínky. Proto jsme požádali, aby záměr prošel celým procesem EIA,“ doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Za podcastové studio utratilo Ralsko statisíce. Natáčel v něm hlavně starosta

Oblast Ralska je z pohledu ochrany přírody cenným územím. „Průzkum potvrzuje, že ani průmyslová zóna v bývalém vojenském prostoru není z pohledu přírody prázdné místo. Jsou tu chránění ptáci, plazi i další druhy a dokumentace sama navrhuje opatření, která mají dopady stavby omezit. Právě jejich rozsah a účinnost je potřeba podrobně prověřit ještě před tím, než se rozhodne o dalších krocích,“ řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (TOP 09).

V oblasti Ralska se připravuje několik dalších významných staveb - Skupina ČEZ už v oblasti provozuje několik fotovoltaických elektráren a další staví. Liberecký kraj připravuje na letišti Hradčany fotovoltaickou elektrárnu, k záměru se současně s komunálními volbami uskuteční v Ralsku referendum.

Podle Tůmy by se i k obřímu datovému centru měli místní vyjádřit. „Pokud budu i po volbách v zastupitelstvu, budu usilovat o vypsání referenda,“ dodal starosta.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kořeny z lesa mění v lampičky. Devatenáctiletý umělec dává dřevu nový život

Jakub Stránský je devatenáctiletý umělec ze Semil, který ručně vyrábí...

Dřevu, které by jinak leželo bez povšimnutí v lese, dává nový smysl. Jakub Stránský je devatenáctiletý umělec ze Semil, který ručně vyrábí rustikální lampičky. Jejich hlavní součástí jsou kořeny nebo...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Starostce Šimonovic vyvěsili po obci parte. Nejhlubší dno, reaguje hejtman

Premium
V Šimonovicích na Liberecku někdo vyvěsil parte tamní starostky Leony Vránové....

Předvolební boj daleko za hranou vkusu. V Šimonovicích na Liberecku někdo necelé tři týdny před komunálními volbami vyvěsil parte současné starostky Leony Vránové (SLK). V textu se raduje z jejího...

Strašná zvěst otřásla údolím. Protržená přehrada před 110 lety zabila desítky lidí

Když voda z přehrady na Bílé Desné dorazila do města, nebyla evakuace Desné...

Nejhorší přehradní katastrofa v dějinách českých zemí, která na dlouho ovlivnila vývoj sypaných hrází v celé Evropě, se odehrála před 110 lety na malé říčce Bílá Desná v Jizerských horách. Přehrada,...

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

V Ralsku plánují obří datové centrum pro AI, spotřebu bude mít jako krajské město

Soukromý investor připravuje v Ralsku na Českolipsku výstavbu obřího datového...

Výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci (AI) připravuje v průmyslové zóně v Ralsku na Českolipsku soukromý investor. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivů...

23. září 2026  13:07

Lepší život v České Lípě? Kandidáti slibují více parkovacích míst či zeleně

Česká Lípa

Obyvatele České Lípy trápí kriminalita, vandalismus a lidé bez domova či uživatelé drog v okolí obchodních center a na dalších místech. Jak by chtěli problém řešit lídři stran, kteří se budou v...

23. září 2026  10:48

Těžká váha, navíc v azylu. Snad Rosenborg potrápíme, doufá kouč libereckých žen

Jiří Kaiser, trenér libereckých fotbalistek.

Evropskou premiéru proti Sarajevu zvládly, ve středu (17.00) ale fotbalistky libereckého Slovanu narazí v Evropském poháru na jiný kalibr. Stojí před nimi norský Rosenborg, jeden z předních klubů...

23. září 2026  8:33

Padesátinásobek vyvolávací ceny. Liberec vydražil vrak Land Roveru za 153 tisíc

Liberecká dražba autovraků odtažených z ulic města vynesla rekordní částku. Osm...

Rekordní částku za jedno auto vynesla Liberci v úterý 22. září dražba autovraků odtažených z ulic města. Cena za osm let starý Land Rover vzrostla z vyvolávací ceny 3000 korun na 153 tisíc korun....

22. září 2026  15:43

Starostce Šimonovic vyvěsili po obci parte. Nejhlubší dno, reaguje hejtman

Premium
V Šimonovicích na Liberecku někdo vyvěsil parte tamní starostky Leony Vránové....

Předvolební boj daleko za hranou vkusu. V Šimonovicích na Liberecku někdo necelé tři týdny před komunálními volbami vyvěsil parte současné starostky Leony Vránové (SLK). V textu se raduje z jejího...

22. září 2026  14:37

Odpůrci nové silnice Českým rájem podali kvůli vybrané variantě trestní oznámení

Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Odpůrci plánované nové silnice I/35 Českým rájem podali kvůli přípravě projektu trestní oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Jsou přesvědčeni, že připravovaná...

22. září 2026  14:32

Restaurační byznys čekají těžké časy, říká Pohlreich. A přiznal, jaký burger jí nejraději

Premium
Zdeněk Pohlreich otevřel v Liberci novou pobočku sítě Mama’s Burger. (20. září...

Příští rok oslaví sedmdesátku, ale v tempu nepolevuje. Zdeněk Pohlreich každý týden uděluje rady kuchařům v nové sérii pořadu Ano, šéfe!, ke svým posluchačům promlouvá z několika podcastů a...

22. září 2026  12:02

Neznámou houbu označí za jedlou? Aplikace se mohou šeredně plést, varuje znalec

Premium
Češi jsou národem houbařů, nejen na podzim vyráží do lesa množství lidí.

Nezůstal jen u sběru hřibovitých hub během podzimu. Postupně se zaměřil na vzácné či neznámé druhy, které na svých výpravách rád objevuje. Vášnivý houbař Petr Lukáš představuje vzácné úlovky, a také...

21. září 2026

Lidé jsou tu šťastnější, ale pivo mají horší. Osmančík o Zélandu přemýšlel dvě minuty

Premium
Osmančík v dresu Aucklandu (12. srpna 2026).

Fotbalista Pavel Osmančík má za sebou hektické období. Poté, co s Arsenalem Česká Lípa vybojoval historický postup do druhé ligy, se rozhodl pro krok do neznáma. Sbalil kufry a odletěl na druhou...

21. září 2026

Tunel, či levnější obchvat? Lídři v Turnově hledají recept na ucpané město

Turnov

Lidi v Turnově trápí hustá doprava ve městě, a to především v jeho samotném centru. V souvislosti s tím je pro město důležitá otázka ohledně silnice I/35 ve směru na Hradec Králové a napojení Semil....

21. září 2026  11:56

Lidé ze Starých Hamrů v Beskydech vidí na přehradu, ale sami bojují se suchem

Přehrada Šance v roce 2013 po snížení hladiny, což se projevilo zkrácením délky...

Horská obec Staré Hamry na Frýdecko-Místecku čelí kritickému nedostatku pitné vody. Přestože místní obyvatelé shlížejí na vodní nádrž Šance, obec na ni není napojená a potok Červík, ze kterého...

21. září 2026

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

20. září 2026  16:45,  aktualizováno  20:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde