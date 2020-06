Kus Itálie v Česku chátrá, zákupský zámek to chce změnit

Červená, okrová, šedá, modrá, bílá. Sochy na barokních terasách před zámkem v Zákupech hýřily kdysi barvami. Niky terasy byly upravené do podoby jeskyní a prýštila z nich voda. Dnes bývalou chloubu zámku obepíná páska, která návštěvníkům brání na terasy vstoupit. Jsou totiž zchátralé, většina ozdobných sloupků rozkradená, kamenosochařská výzdoba, která imitovala jeskyně, osekaná, vodovodní systém nefunkční a nejvyšší patro teras se propadá. Správa zámku už ale pracuje na tom, aby se baroknímu skvostu i navazující zahradě vrátila bývalá krása.

„Pracujeme na předprojektové přípravě, už máme stavebně historický průzkum, ze kterého vyplývá, jak by zahrada měla časem vypadat. Chceme jí vrátit podobu z poloviny 19. století. Tehdy Zákupy přešly do majetku rakouského císaře a českého krále Ferdinanda V., řečeného Dobrotivý, který sem jezdil na letní pobyty,“ poukazuje kastelán zákupského zámku Petr Weiss.

Vodní kaskáda na terasách by se tak měla obnovit, z jezírek by znovu měly prýštit vodotrysky a v barokní zahradě už by neměly růst jen keře zimostrázu a sestříhané habry.

„Víme, že v přední části u teras byly květinové záhony a vzadu zase orientální zahrada s exotickými dřevinami, to bychom chtěli obnovit. Vrátit chceme i do nejvrchnější části teras lípy, které tam ve čtyřech rozích byly nasázené do takových rondelů. Vlastně tvořily přírodní altány. Terasy jsou na jižní stranu, slunce sem pere, takže bez kouska stínu by se tam panstvo upeklo,“ vysvětluje Weiss.



Než se ale vše přetaví do zamýšlené podoby, uběhne ještě spousta času. Kromě zahradnické studie je potřeba provést i kamenosochařský průzkum na terasách, geologický průzkum i stavební, aby bylo jasné, jak unikátní terasy opravit. Na rozdíl od jiných teras, které řešily většinou terénní rozdíly, se musel v Zákupech terén naopak uměle navýšit, aby terasy mohly vůbec vzniknout.

Inspirace je z Itálie

„Jde jednoznačně o inspiraci Itálií, tohle je klasická italská barokní zahrada. Jde vlastně o nejvýznamnější použití italského typu terasové zahrady u nás. Může za to manželství majitelky panství Anny Marie Františky Toskánské s posledním potomkem slavného rodu Medicejů Grivanni Gastonem. Bohužel, z původního vzhledu zahrady se dochovaly už jen terasy. Ale ze starých dokumentů víme, že tu byly i čtyři umělé jeskyně, takzvané grotty, po zahradě byly rozmístěné sochy, vázy, skleníky, altány a tak dále. Dokonce se tu pěstovaly i fíkovníky,“ poodkrývá historii zámecké zahrady kastelán.

V tuhle chvíli už je hotová hydrogeologická studie, díky které je jasné, že obnovení vodní kaskády na terasách i vodotrysků v bazéncích bude možné. Nový vrt by se měl hloubit v prostoru mezi terasami a bývalým hospodářským dvorem. V minulosti napájela dnes už nefunkční vodárenská věž nejen terasy, ale i kašny na náměstí v Zákupech.

„Bude to samozřejmě o velkých penězích. Bohužel, žádný dotační titul na to teď neexistuje, ale přes Územní památkovou správu se vyjednává, aby se předzámčí a terasy zahrnuly do Národního pokladu, což je dotační titul ministerstva kultury,“ uvedl Weiss.

Tím však plány na zvelebení okolí zámku nekončí. V zámeckém parku stojí takzvaný Švýcarský domek, který sloužil panstvu pro odpočinek, a s jehož opravou se také počítá a přáním kastelána je i obnova neogotického skleníku, kde císař Ferdinand osobně pěstoval různé rostliny.