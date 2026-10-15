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Začala oprava další části barokního dvora v Zákupech, uloží zde nálezy archeologů

Matěj Klimša
  13:03
Začala obnova další části hospodářského dvora na zámku Zákupy.

Začala obnova další části hospodářského dvora na zámku Zákupy. | foto: Radek Petrášek, ČTK

Zámek v Zákupech.
U předání staveniště byl ministr kultury Oto Klempíř.
Začala obnova další části hospodářského dvora na zámku Zákupy.
Začala obnova další části hospodářského dvora na zámku Zákupy.
9 fotografií
Do památkově chráněného hospodářského dvora na zámku v Zákupech na Českolipsku se vrátí stavbaři. Po obnově jižní části areálu přichází na řadu část západní. Práce přijdou na 242 milionů korun. Návštěvníci se ale nových expozic nedočkají, prostor bude sloužit jako zázemí zámku a depozitář pro uložení archeologických nálezů Národního památkového ústavu (NPÚ).

Barokní památku v havarijním stavu převzal NPÚ v roce 2003. „Od té doby hledáme možnosti, jak jej zachránit. Velký zájem návštěvníků o konírnu, kočárovnu i prostory v prvním patře potvrzuje, že probíhající obnova se setkává s výraznou podporou nejen odborné, ale i laické veřejnosti,“ popsala Iva Jelínková, zastupující ředitelka Územní památkové správy na Sychrově.

Začala obnova další části hospodářského dvora na zámku Zákupy.
Zámek v Zákupech.
U předání staveniště byl ministr kultury Oto Klempíř.
Začala obnova další části hospodářského dvora na zámku Zákupy.
9 fotografií

Obnovu západní části hospodářského dvora financuje ministerstvo kultury. „Na obnovu vyčlenilo téměř čtvrt miliardy korun. Je to důkaz, že tato vláda je připravená se o památky skutečně starat. Už při nástupu do funkce jsem řekl, že památky jsou naše moře, a za tím si stojím,“ řekl ministr kultury Oto Klempíř, který se přijel na zámek podívat.

Západní část dvora je ve velmi špatném stavu. Obnova by měla být hotová v roce 2029. „Spočívá ve stavebně-statickém zabezpečení, generální opravě střešních plášťů, podlahových a stropních konstrukcí, vnitřních omítkových vrstev, fasádních plášťů a výplní dveří a oken,“ vylíčila mluvčí NPÚ Lucie Bidlasová.

Terasovité zahrady zámku Zákupy se dočkají obnovy

„Toto je důležitá investice do místa, které je součástí našich dějin a které si zaslouží naši významnou pozornost. Neobnovujeme jen historickou budovu, ale i kus naší historické paměti,“ komentoval ministr Klempíř.

Nové prostory by pak měly posloužit jako depozitář pro archeologické nálezy. „Jde především o nálezy z výzkumů celé řady hradů, zámků a klášterů ve správě NPÚ a dalších významných památkových areálů našich měst, jako je třeba historické centrum Prahy,“ nastínil ředitel pražského odborného pracoviště Jaroslav Podliska.

Odborných pracovišť, která se nálezy zabývají, má NPÚ v Česku celkem deset. Podle Podlisky nejvíce trpí dlouhodobým nedostatkem prostor právě to pražské.

„Chceme se ze skromných prostorů 20. století dostat do 21. století. Součástí obnovy je i vybavení. Moderní depozitář je místem, kde máte jasně stanovené podmínky, třeba pro klima,“ dodal.

Dosud utajené pokoje zabydlel a zpřístupnil návštěvníkům zámek v Zákupech

„Byť nově obnovované prostory nebudou sloužit veřejnosti, je pokračující záchrana dvora nesmírně důležitá. Návštěvníkům postupně nabídneme pohled na obnovovaný zámecký komplex, a areál tak bude důstojným místem nejenom k exteriérovým prohlídkám, ale také pro pořádání kulturních akcí,“ vyzdvihl zákupský kastelán Vladimír Tregl.

Barokní hospodářský dvůr v Zákupech založila Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská v roce 1694. Budovy sloužily jako konírna, chlévy a pivovar. „Nejcennější jižní část dvora je svojí délkou 150 metrů nejdelší světskou barokní budovou v Česku. Ta byla obnovena v roce 2024, veřejnosti byla zpřístupněna v roce 2025,“ přiblížila mluvčí Bidlasová.

Návštěvnost zámku je vyšší

Díky tomu se na zámku zvýšila i návštěvnost. „Zatímco původně přijíždělo přibližně 20 tisíc návštěvníků za rok, v loňském roce se jejich počet zvýšil na bezmála 50 tisíc. Nyní jsme překročili 40 tisíc, a to sezona rozhodně nekončí,“ řekla Jelínková. Zámek se připravuje také na opravu poslední, severní části.

„Záměrem je dokončit budovu jako celek. Tam se rekonstrukce připravuje, bude se dělat projekt a za čas dojde i na samotnou rekonstrukci. Je dobře, že se to dělá takto po etapách, protože je to náročné finančně i třeba logisticky,“ objasnil Tregl.

Kromě hospodářského dvora se zámek připravuje i na rekonstrukci barokních teras. „Ještě toho zbývá opravit hodně, je to obrovský areál. Určitě by zámku prospělo navrácení původní barvy fasád, kterou nyní máme jen na štítu zámku. Za Habsburků býval ve dvou odstínech okru,“ vylíčil kastelán s tím, že červeno-bílá fasáda pochází z druhé poloviny 20. století. „Z hlediska bezpečnosti by byla potřeba oprava ohradní zdi zámeckého parku,“ uzavřel.

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