Tak žili Rohanové. Sychrov nabízí intimní pohled do života šlechticů

Pánská šatna s původním vybavením, orientální salonek, dětská ložnice i pokoj princezny Gabriely. Sychrovský zámek nabízí ještě intimnější pohled do života šlechticů než dosud. Nový okruh nazvaný Soukromé apartmány Arthura a Gabriely Rohanových otevírá zámek u příležitosti 200 let od okamžiku, kdy tento šlechtický rod zakoupil zdejší panství. Jeho příprava trvala čtrnáct let a stála více než deset milionů korun. Poprvé si jej lidé budou moci prohlédnout 1. září.

„Hlavní prohlídkový okruh směřujeme na Kamila z Rohanu, pro Sychrov nejvýznamnějšího majitele, ale novou trasou chceme poukázat na další členy tohoto ušlechtilého a celoevropsky významného rodu,“ sdělil ředitel Územní památkové správy (ÚPS) na Sychrově a jeho dlouholetý kastelán Miloš Kadlec. Jak přiznal, otevření nového okruhu právě u příležitosti kulatého výročí je pro něj splněním životního snu.

Téměř nikde nejsou provázky

Nová prohlídková trasa se nachází v druhém patře ve východním křídle zámku. Obsahuje patnáct místností a šest chodeb s exponáty koncipovanými do druhé poloviny 19. století. Okruh je výběrový a vstupenky na něj lze zakoupit pouze na internetu. Důvodem je omezená kapacita skupin, které může tvořit maximálně osm lidí. Aby mohli návštěvníci co nejvíce vstřebat atmosféru tehdejšího života vysoké šlechty, jsou téměř všechny místnosti „bez provázků“. Návštěvníci se tedy jimi mohou pohybovat téměř volně.

Prohlídkový okruh začíná v pánské šatně, která je vybavena původním mobiliářem z depozitu zámku. Pokračuje pak pánskou ložnicí, apartmány kněžny i knížete, ložnicemi, salonky, prostřenou jídelnou nebo dětským pokojem. Zde může některé návštěvníky překvapit jeho strohé vybavení, které ostře kontrastuje s nazdobenými salonky. Jak vysvětlil průvodce a jeden z tvůrců instalace Ondřej Kubáček, důvodem byla příprava mladých princů na jejich vojenskou kariéru.

Na novém okruhu bude k vidění orientální salonek a také kardinálský pokoj, který připomene, že z rodu Rohanů pocházeli v 18. století čtyři kardinálové. Jeho zdi jsou vyzdobeny původními koženými tapetami z Paříže. Zajímavé artefakty naleznou návštěvníci v orientálním salonku nebo kabinetu kuriozit.

„V orientálním pokoji je kromě nádherného porcelánu třeba i úžasná samurajská katana ze slonové kosti,“ upozornil kastelán. V kabinetu kuriozit by podle něj neměly ujít pozornosti návštěvníků olejová lampička z vykopávek v Pompejích nebo lampička z Jeruzaléma.

Dříve tu byl depozitář

Okruh věnovaný Arthurovi a Gabriele Rohanovým vznikl v prostorách, které po druhé světové válce začaly sloužit jako svozový depozitář. Postupně se zde nahromadilo kolem 90 tisíc předmětů z více než tisícovky míst.

Rehabilitaci interiérů předcházely průzkumy v rohanských archivech uložených v pobočce státního oblastního archivu.

Obnova prostor byla financována z prostředků Národního památkového ústavu a z dotace ministerstva kultury a stála 10,5 milionu korun.