V pustém libereckém zámku by mohla vzniknout expozice animovaného filmu

Organizátoři Anifilmu se totiž nedohodli s novou reprezentací na třeboňské radnici o výstavbě Domu animace, který měl přiblížit český animovaný film. Jednou z možností je, že by se expozice přesunula do opuštěného Clam-gallasovského zámku v Liberci.

Ten dlouhá léta vlastnil Skloexport, který tam také umístil největší vzorkovnu skla na světě. Jenže ze Skloexportu nezbylo nic, stejně jako ze vzorkovny. Dnes jsou prostory zámku prázdné a společnost Ústí Development se ho snaží už roky prodat.

„Byli jsme si teď prostory zámku prohlédnout i se zástupci Libereckého kraje. Chceme společně nalézt nějaké možné využití prostor zámku pro veřejné účely,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

A právě jednou z variant je, že by zámek posloužil jako zázemí pro festival Anifilm i Dům animace. Stálá expozice by měla přiblížit osobnosti československého animovaného filmu, jakými byli Jiří Trnka nebo Hermína Týrlová, i současné animátory jako Michaelu Pavlátovou, Aurela Klimta či Jana Tománka.

„Po zániku expozice animovaného filmu na zámku Kratochvíle neexistuje v Česku místo, které by československou animaci představovalo uceleně. Když nedopadla dohoda v Třeboni, hledáme jiný objekt. A když to bude i ve městě, které by nám nabídlo realizaci festivalu, je to k zamyšlení,“ zmínil ředitel festivalu Tomáš Rychecký.

Organizátoři Anifilmu už si přijeli do Liberce prohlédnout zámek i zdejší promítací filmové sály. „Zatím byli spokojeni, takže teoreticky by se festival mohl od příštího roku v Liberci uskutečnit. Samozřejmě, je tam podmínka, že se na tom město a kraj budou finančně podílet. Rozpočet festivalu je zhruba patnáct milionů korun, a na nás s krajem by bylo asi dvacet procent z toho,“ přiblížil Zámečník.

Na Dům animace už pořadatelé Anifilmu sehnali dotaci z evropských fondů. Jenže město Třeboň odmítlo finanční spoluúčast a tak dotace propadla. „My na ni v této chvíli už také nemůžeme dosáhnout, ale je možnost, že v příštím dotačním období by ta šance byla. Prostory zámku jsou velmi zachovalé a pro podobnou instalaci vhodné,“ řekl primátor.

Zatím je však zámek stále v soukromém vlastnictví, byť neustále na prodej. Jestli by klasicistní budovu zakoupilo město, nebo kraj, nebo oba společně, je podle Zámečníka zatím nejasné.

Podle hejtmana Martina Půty je více než otázka nákupu zámku důležitější jeho náplň a provozní výdaje. „Jde o dominantu Liberce, která je zcela nevyužitá. Ale zásadní je otázka, jak se dá zámek využít pro zajištění služeb, které město a jeho obyvatelé potřebují. Například některé sociální a poradenské služby umístěné různě po Liberci nebo klub mládeže a podobně. Ideálně ovšem v kombinaci s dalšími nápady, které by ho mohly provozně zaplatit,“ uvedl hejtman na sociálních sítích.

Právě zázemí pro Anifilm a Dům animace by mohl takovou variantou být. Na šestidenní festival do Třeboně přijíždí ročně kolem devíti tisíc návštěvníků a k tomu ještě kolem tisícovky filmových profesionálů. Režisérů, producentů, distributorů, animátorů, výtvarníků nebo vývojářů počítačových her.

U Domu animace pak organizátoři počítají s roční návštěvností přes 70 tisíc lidí. Jestli ale nápad s Anifilmem pro Liberec skutečně dopadne, není jisté. Kromě Liberce má o mezinárodní festival zájem ještě několik dalších měst.