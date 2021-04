Po Hrubém Rohozci cestuje lešení, oprav se dočká i vyhlídková jeskyně

Vysoká konstrukce, která vyrostla kvůli opravám říms, postupně obkrouží celé nádvoří. Práce začaly už v těchto dnech. Podle kastelána Jiřího Holuba budou opravy stát dva a půl milionu korun.



„Římsy jsou v havarijním stavu. Práce budou probíhat v několika etapách. Kromě říms budou vyměněny také okapové svody na věži,“ líčí kastelán.



Postupně by mělo dojít ke kompletnímu ohledání havarijního stavu říms. „To, co bude na výměnu, se vymění, oseká a doplní. Plechy a měď bude kompletně obnovená,“ vysvětluje Holub.



Podle něj je škoda, že peníze nezbudou i na novou fasádu, kterou by zámek rovněž potřeboval. „To by ale stálo kolem patnácti milionů,“ dodává.



Zámek Hrubý Rohozec je v restituci a už od roku 1992 o něj usiluje rod Walderode. To podle kastelána brání větším investicím.



„Řeší se jen to nejdůležitější. Římsy důležité jsou, protože jakmile začne do budovy zatékat, způsobí to větší a větší problémy,“ říká Holub a ukazuje na odlámané okapy.

„S tím už se něco dělat musí. Letos jsme museli řešit několik havárií,“ upozorňuje Holub. Akutní opravy už podle něj za letošní zimu spolkly více, než mají většinou v rozpočtu.



„Musela se udělat nová havarijní schodiště, musela se dokončit oprava padajícího balkonu,“ vyjmenovává dále kastelán. Letošní rok bude podle něj pro památky náročný. „Rozpočty jsou na hodně nízké hladině,“ komentuje kastelán.



Práce probíhají i v přilehlém parku. „Po patnácti letech jsou zprovozněny oba bazénky a pracuje se i na naší vyhlídkové jeskyňce,“ pokračuje Holub.



Podle něj začala mít grota, která nabízí výhled na Turnov i Valdštejn, statické problémy. „V současnosti se kotví uvolněný kus skály a zpevňují se kamenné ozdobné prvky,“ ukazuje na uměle vybudovanou, dekorativní jeskyni. Oprava bude trvat do konce července.

Kastelán upozorňuje, že je to jediná vyhlídka, kterou Hrubý Rohozec nabízí. Na grotě pracují v současnosti kameníci. „Nejprve to vypadalo na běžnou opravu, ale pak se zjistilo, že hlavní část zdi je utržená a má tendenci spadnout do propasti. Takže jsme ji museli pomocí jeřábu rozebrat až na základ a udělat nové základy,“ popisuje průběh oprav kameník a restaurátor Josef Tichý.



Další překvapení na ně čekalo na podzim. „Když spadlo listí, ukázalo se, že stojíme nad ohromnou průrvou, nad velkou trhlinou. Musely se proto udělat betonáže, které spojily části skály k sobě,“ pokračuje kameník.



Návštěvníci už na zámku scházejí

Upravit se musí i dekorativní pískovcové imitace dřevěných kůlů, které byly původně zasazeny od sebe tak daleko, že by jimi bez problémů prošlo dítě.

Podle kastelána Holuba se na zámku během zimní i vynucené pauzy pustili i do dalších věcí, které už dlouhá léta odkládali. „Začali jsme s vyklízením prostor, kam běžně návštěvníci nechodí. Vyklízíme sklepy, půdu, zbavujeme se věcí, které jsou tady uložené, jako je stará elektronika a podobně,“ vysvětluje.

Generální úklid už podle něj mají za sebou a na návštěvníky jsou připraveni. „Můžeme otevřít na druhý den. Je to stejné jako loni,“ ujišťuje. Návštěvníci jim podle jeho slov chybí, a nejen kvůli penězům ze vstupného. „Chybí nám i pochvala,“ dodává Holub s úsměvem.