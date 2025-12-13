Opravená konírna láká na trhy, zákupský zámek očekává až tisíce návštěvníků

„To je naše alfa a omega celého adventu, protože očekáváme, že přijde hodně lidí. Volají nám zájemci třeba až z Pardubic nebo Hlinska. Očekáváme, že návštěvnost trhů může být třeba deset tisíc návštěvníků,“ prozradil tamní kastelán Vladimír Tregl.
Kvůli velkému počtu návštěvníků budou na zámku o víkendu všichni zaměstnanci, pomůžou i brigádníci, kteří zámkem běžně provázejí v létě. „Máme navázanou spolupráci s městem, aby byla zvýšená parkovací kapacita. S organizací dopravy bude pomáhat i městská policie. Za celý loňský rok zámek navštívilo 24 tisíc lidí, teď jich během dvou dní přijde téměř polovina,“ dodal Tregl.
Za vstup na trhy návštěvníci zaplatí šedesát korun. Vstupenku do samotného zámku pořídí se slevou. „Zámek pak bude za 120 korun. Běžná cena je 200 korun. Vstupenky se začnou prodávat v deset hodin, poslední v šestnáct hodin,“ vysvětlil kastelán s tím, že ke standardnímu zimnímu okruhu letos přidali ještě další vánočně vyzdobený okruh. Lidé si budou moci prohlédnout i apartmány členů císařské rodiny z doby Františka Josefa I.
Průvodci zajistí dozor
Okruh si mohou v rámci trhů projít lidé samostatně. „Průvodci tam budou, aby zajišťovali dozor a zároveň budou zodpovídat i dotazy. Návštěvníci si ale budou moci prostory projít sami vlastním tempem. Jestli budou v zámku deset minut nebo hodinu, je čistě na nich,“ přiblížil Tregl.
Kastelán věří, že jsou na velký počet návštěvníků připravení. „Po akci budeme schopní vyhodnotit, co na příští rok vylepšit, ale podle konzultace s kolegy z jiných zámků, kde trhy pořádají, si myslím, že není žádná oblast, kterou bychom podcenili,“ podotkl.
Na tradiční zimní okruh se však zájemci mohou přijít podívat až do konce vánočních prázdnin. „Zámek Zákupy bude možné navštívit na Štědrý den i na Boží hod vánoční,“ vyzdvihl ředitel Národního památkového ústavu (NPÚ) Miloš Kadlec.
Otevřeno i na Nový rok
Podle mluvčí NPÚ Lucie Bidlasové bude na zámku otevřeno i na Nový rok. Součástí zimního okruhu jsou třeba zámecká kaple, kardinálský pokoj, prvorepublikový byt nebo historická zámecká kuchyně.
Na zámek v Zákupech za minulé vánoční prázdniny zavítalo přes dva tisíce návštěvníků. Největší zájem o prohlídku lidé mají právě během vánočních svátků, kdy mají volno. Vstupenky na Štědrý den už jsou vyprodané.
„Trochu slabší den je 25. prosinec, protože všichni jezdí k příbuzným, ale od 26. do konce prázdnin máme v podstatě vždy vyprodáno, návštěvnost je veliká,“ uzavřel kastelán Tregl.