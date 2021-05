Každou korunu obracíme třikrát. Hledáme rezervy, říká kastelán ze Zákup

Vladimír Tregl se stal kastelánem na zámku v Zákupech loni v létě, kdy byla pandemie na ústupu. Letos ale stále vyhlíží dobu, kdy bude moci otevřít.



Na zámku bydlí a má s ním velké plány i do budoucna. Spravuje facebookový profil, kde má devět tisíc nadšených sledujících. Vysvětluje, co se dělo za zavřenými zámeckými dveřmi a proč musí obracet každou korunu.

Zámek je od loňského 12. října zavřený kvůli vládním opatřením. Čím jste se celou dobu zabývali?

To, že je zavřeno, neznamená, že nic neděláme. Jako každou zimu proběhly generální úklidy. Vrhli jsme se na věci, na které dřív nebyl čas. Uklízely se sklepy a unikátní výtahová šachta, do které budou moci návštěvníci nahlédnout. Máme tu nejstarší dochovaný osobní výtah v Česku. Také jsme připravovali zimní trasy. Snažil jsem se, aby zaměstnanci neskončili doma na home office. Aby pokud možno měli pocit, že se všechno vrátí do normálu. Ta naděje je asi největší lék pro všechny. Snažím se šířit optimismus – dělali jsme tedy vše pro to, aby se mohlo 1. května otevřít. Člověk neví dne ani hodiny, jeden den vláda rozhodne a my musíme být připraveni otevřít narychlo.

Zkoušeli jste jako jiné zámky pořádat virtuální prohlídky?

Online prohlídky jsme nedělali. Při první vlně jsme zkoušeli něco podobného, kasteláni si vybrali něco zajímavého, co lidem představili. Ale podle mě nemá cenu dělat online prohlídku. Na zámek se chodí z jiného důvodu. Není to výstava s popisky, ta asi jde udělat online. Ale hrad nebo zámek je exponát jako celek. Jdete sem za atmosférou historické doby, kterou nejde zprostředkovat obrázkem. Přestože je venku hodně vyžití – koloběžky, sport, koupaliště, tak lidi na zámky stále chodí. Musí se to zkrátka prožít osobně.

Jaké nejbližší akce vás po rozvolnění čekají?

Věříme, že na nádvoří proběhne tradiční jarní akce Tvoříme duší. Chráněné dílny tady prezentují svoje výrobky, vystupují umělci s handicapem. Většina našich akcí se loni neuskutečnila, proto jsem letos zdrženlivý. Myslím, že nemá cenu teď lákat na zámek nějakým zpestřením, po té dlouhé době bude zážitkem i klasická prohlídka. Návštěvníci se ale určitě mohou těšit na prázdninové noční prohlídky. Ty jsem si vzal na starosti já se třemi dalšími průvodci. Pořádáme je ve čtrnáctidenních intervalech, loni byly beze zbytku vyprodané. Chodí na ně senioři, mladé páry i manželé s odrostlejšími dětmi. Je to inteligentní forma zábavy, kterou pochopí každá věková kategorie.

Využil jste všechen ten čas k něčemu pozitivnímu?

Získal jsem čas na přemýšlení ohledně financování. Zámek je uzavřený na základě vládních opatření a nejsou takové výnosy, jako bývaly. Každou korunu jsme obraceli dvakrát, teď ji musíme obrátit třikrát a rozmyslet, na co půjde. Za normálních okolností by byl zámek přístupný od 2. ledna celoročně, každý den kromě pondělí. Nyní máme pětiměsíční výpadek v tržbách na vstupném, za suvenýry, na tržbách z pronájmů, což jsou naše hlavní příjmy. Peněz ubylo a my musíme hledat rezervy. Snažím se vyvarovat akcí, do kterých se musí dopředu investovat a jejichž návratnost je nejistá.

Působíte na mě jako optimista. Myslíte si, že se na zámku všechno vrátí do starých kolejí?

V každém případě. Věřím, že covid jednou bude skvrnkou na historii lidstva. Situace se vrátí do normálu, i když vše po sobě zanechá nějakou stopu. Věřím, že začneme žít tak, jak jsme byli zvyklí. Šel jsem do Zákup s tím, že budeme mít celoroční provoz a v tom hodlám pokračovat. Přírodní podmínky to umožňují, udržovaná silnice vede přímo sem, lidé nemusí stát hodinu na mrazu a čekat na prohlídku.

Už z dálky jsem si všimla, že je kolem zámku postavené lešení. Pustili jste se do oprav?

Ano, momentálně opravujeme zámeckou střechu a krov, také vyměňujeme střešní krytinu. Rozhodně se neopravuje fasáda, jak by si návštěvníci mohli myslet. Opravy začaly před více než rokem a měly by být hotové do konce roku. V tuhle chvíli je dokončená více než polovina. Návštěvníky to vůbec neomezuje, jen nebudou mít tak atraktivní fotku zámku. Snažíme se hlučnější práce směřovat na pondělí, kdy sem návštěvníci nechodí, protože je sanitární den. Na návštěvnický provoz a prohlídky ale nemají opravy žádný vliv.

Máte představu, jaká hygienická opatření budete muset po znovuotevření dodržovat?

To musí říct vláda. Loni se muselo chodit s ochranou úst a prohlídky měly omezenou kapacitu deset osob i s průvodcem. Uvidíme, jestli to letos bude benevolentnější.

A kdyby se někdo přece jen bál, umožníte mu třeba individuální prohlídku?

Ano, prohlídka po předchozím objednání je možná i mimo otevírací hodiny. Bydlím na zámku a vážným zájemcům mohu takovou prohlídku nabídnout. Co se týče obav o zdraví, tak loni byla situace úplně jiná. Lidé se covidu báli a nevěděli, co to obnáší. Teď už jsme se trochu otrkali, strach už není tak velký. Nepředpokládám tedy, že by takových návštěvníků bylo mnoho. Ale pokud tady v té době budu, rád jim vyjdu individuální prohlídkou vstříc.

Z nádvoří slyším papoušky, ve voliéře se natřásají pávi a v zámeckém příkopu poskakují kozy. Znamená to, že pro nového medvěda už tu není místo?

Pávi jsou z Litomyšle, na nádvoří máme korely a andulky – to hlavně kvůli dětem, aby získaly k zámku kladný vztah a měly na něj hezkou vzpomínku. V zámeckém příkopu byli původně dva medvědi. Medouš, který žil déle, byl pořád zalezlý a vylézal jen ráno a večer, když byl chládek. Takže z něj návštěvníci moc neměli. Dospěl jsem k názoru, že tu není moc spokojený, brloh měl moc velký, žil v průvanu, a pokud bychom pokračovali v chovu medvědů, potřebovali by v areálu místo s lepšími podmínkami. Nakonec jsme vymysleli alternativu. Pořídili jsme čtyři kozičky holandské, nejmenší, co existují. Jsou venku pořád, a návštěvníci i místní mají jistotu, že když s dětmi přijdou, tak je uvidí.